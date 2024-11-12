В Українському Домі пройде книжковий фестиваль “Фундамент”

14–17 листопада 2024 року Національний центр «Український дім» проведе книжковий фестиваль «ФУНДАМЕНТ: ІСТОРІЇ ПРО КУЛЬТУРУ», присвячений українським виданням на тему культури.

На фестивалі представлять книжки українських видавництв та культурних інституцій за останні 2,5 роки. Кураторками виступили Богдана Неборак і Анастасія Євдокімова.

Фокусна тема фестивалю — модернізація як процес оновлення культури й суспільства. Організатори пропонують подивитись на епоху модернізму як на один з ключів до розуміння сучасної української ідентичності. На вибір теми кураторок надихнуло перевидання класичної праці літературознавиці Соломії Павличко «Дискурс модернізму в українській літературі».

Захід матиме чотири складові: тематичні виставки, курована книжкова виставка-продаж, публічні події та спецпроєкти.

Тема фестивалю буде репрезентована у виставках, одна з яких присвячена «Універсальному журналу», що видавався у Харкові у 1928-29 роках, а інша — постаті Соломії Павличко. Фестивальні публічні події будуть сфокусовані на знакових книжках про культуру та тенденціях у різних сферах культури й мистецтва.

Курована виставка-продаж представить відібрані експертами видання. За твердженням організаторів, фестиваль прагне надати якнайповніший зріз культурного нонфікшну і максимально наблизити ці книги до читача. Розташовані у спільному просторі книжкові стелажі, спроєктовані художницею Катею Лібкінд, мають перетворити атріум Українського Дому на атмосферну бібліотеку.

Фото: УД

У блоці спецпроєктів будуть презентовані колекція букіністики й добірка мистецького самвидаву від кураторів книгарні «Фундамент», розташованої на підвальному поверсі Українського Дому. У просторі фестивалю працюватиме й дитяча секція із презентаціями, обговореннями, читаннями, майстер-класами від «БараБуки».

Подія-відкриття фестивалю — публічна розмова про суспільний запит на знання про культуру. У назву цієї дискусії покладено слова Соломії Павличко: «Культуру не можна переписати, але можна перечитати». До розмови долучаться директорка Українського Дому Ольга Вієру, кураторки фестивалю Анастасія Євдокимова й Богдана Неборак, голова УКФ Наталя Кривда, директор Українського Інституту Володимир Шейко, співзасновник книгарні «Фундамент» в Українському Домі Андрій Онищенко та модератор обговорення Олексій Ананов.

Розклад подій можна знайти за посиланням. Вхідний квиток коштує 100 грн, на всі дні фестивалю – 200 грн.