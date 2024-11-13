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​Богдан Бенюк отримав нагороду кінофестивалю в Іспанії за фільм "Мій карпатський дідусь"

Картину зняв режисер Заза Буадзе.

​Богдан Бенюк отримав нагороду кінофестивалю в Іспанії за фільм "Мій карпатський дідусь"
​Богдан Бенюк у фільмі "Мій карпатський дідусь"
Фото: instagram.com/frankotheatre

Народний артист України Богдан Бенюк отримав нагороду за "Найкращу чоловічу роль" кінофестивалю Calella Film Festival в Іспанії за роль у фільмі Зази Буадзе "Мій карпатський дідусь".

Про це повідомляє театр імені Івана Франка.

"Театр імені Івана Франка з гордістю повідомляє, що Народний артист України Богдан Бенюк отримав приз «Кращий актор» на кінофестивалі Calella Film Festival (Іспанія) за роль у фільмі «Мій карпатський дідусь» / My Carpathian Grandpa. Фільм режисера Зази Буадзе - ще одне яскраве свідчення таланту та сили українського мистецтва, що знаходить визнання у світі", - йдеться в повідомленні.

Стрічка "Мій карпатський дідусь" вийшла в український прокат 28 грудня минулого року. В головних ролях знялись Богдан Бенюк та італійська зірка Сімоне Коста. За сюжетом фільму італійський підліток Мікеле змушений вирушати у далеку подорож до маленького села в Карпатах, де, як виявилось, у нього є дідусь. Стосунки діда та онука перетворюється на битву двох поколінь, але вони обидва врешті дізнаються про велике значення сім'ї та компромісу.

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