Сенатори-демократи вимагають розслідування щодо Ілона Маска через розмови з росіянами, зокрема, Путіним

Інформація про те, що мільярдер Ілон Маск провів декілька телефонних розмов із російськими офіційними особами, зокрема, Володимиром Путіним, мають бути розслідувані Пентагоном і правоохоронними органами з міркувань національної безпеки.
Таку заяву зробили сенатори-демократи Джин Шахін і Джек Рід, передає Reuters.
Генеральний директор аерокосмічної компанії SpaceX Ілон Маск, якого обраний президент Дональд Трамп має затвердити на керівну держану посаду, дотичний до великих фінансових потоків від Пентагону і займається та контрактами з розвідувальною спільнотою.
Шахін і Рід повідомили генерального прокурора США Мерріка Гарланда й генерального інспектора Пентагону, що участь Маска в цих програмах SpaceX треба перевірити і за можливості позбавити певних привілеїв.
«Ці відносини між відомим противником США і Маском, що отримує мільярди доларів фінансування уряду США, викликають серйозні питання щодо надійності пана Маска як підрядника уряду та власника допуску», — заявили законодавці.
Раніше Маск публічно заявив, що має допуск до секретної інформації США.
«Спілкування між російськими посадовими особами та будь-якою особою, яка має допуск до секретної інформації, може поставити під загрозу нашу безпеку», — йдеться у листі законодавців.
- Нещодавно Дональд Трамп оголосив, що призначить мільярдера і політика-республіканця Вівека Рамасвамі співголовами департаменту урядової ефективності – нового органу виконавчої влади.
- Минулого місяця Wall Street Journal оприлюднило матеріал про те, що Ілон Маск із кінця 2022-го перебував у регулярному контакті з Володимиром Путіним. Розмови між ними стосувалися бізнесу, геополітики і приватних тем. Путін начебто попросив мільярдера не активувати супутники його компанії Starlink на Тайвані – в якості послуги лідеру КНР Сі Цзіньпіну. Діалог між ними може свідчити про відновлення взаємодії з російським лідером.
- Опісля очільник NASA Білл Нельсон закликав розслідувати інформацію регулярні контакти Маска з Путіним із кінця 2022 року.