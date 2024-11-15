Сенатори-демократи вимагають розслідування щодо Ілона Маска через розмови з росіянами, зокрема, Путіним

Бізнесмен раніше публічно заявив, що має допуск до секретної інформації США.

Інформація про те, що мільярдер Ілон Маск провів декілька телефонних розмов із російськими офіційними особами, зокрема, Володимиром Путіним, мають бути розслідувані Пентагоном і правоохоронними органами з міркувань національної безпеки.

Таку заяву зробили сенатори-демократи Джин Шахін і Джек Рід, передає Reuters.

Генеральний директор аерокосмічної компанії SpaceX Ілон Маск, якого обраний президент Дональд Трамп має затвердити на керівну держану посаду, дотичний до великих фінансових потоків від Пентагону і займається та контрактами з розвідувальною спільнотою.

Шахін і Рід повідомили генерального прокурора США Мерріка Гарланда й генерального інспектора Пентагону, що участь Маска в цих програмах SpaceX треба перевірити і за можливості позбавити певних привілеїв.

«Ці відносини між відомим противником США і Маском, що отримує мільярди доларів фінансування уряду США, викликають серйозні питання щодо надійності пана Маска як підрядника уряду та власника допуску», — заявили законодавці.

Раніше Маск публічно заявив, що має допуск до секретної інформації США.

«Спілкування між російськими посадовими особами та будь-якою особою, яка має допуск до секретної інформації, може поставити під загрозу нашу безпеку», — йдеться у листі законодавців.