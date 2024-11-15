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Сенатори-демократи вимагають розслідування щодо Ілона Маска через розмови з росіянами, зокрема, Путіним

Бізнесмен раніше публічно заявив, що має допуск до секретної інформації США.

Сенатори-демократи вимагають розслідування щодо Ілона Маска через розмови з росіянами, зокрема, Путіним
Ілон Маск
Фото: ТСН

Інформація про те, що мільярдер Ілон Маск провів декілька телефонних розмов із російськими офіційними особами, зокрема, Володимиром Путіним, мають бути розслідувані Пентагоном і правоохоронними органами з міркувань національної безпеки.

Таку заяву зробили сенатори-демократи Джин Шахін і Джек Рід, передає Reuters.

Генеральний директор аерокосмічної компанії SpaceX Ілон Маск, якого обраний президент Дональд Трамп має затвердити на керівну держану посаду, дотичний до великих фінансових потоків від Пентагону і займається та контрактами з розвідувальною спільнотою.

Шахін і Рід повідомили генерального прокурора США Мерріка Гарланда й генерального інспектора Пентагону, що участь Маска в цих програмах SpaceX треба перевірити і за можливості позбавити певних привілеїв.

«Ці відносини між відомим противником США і Маском, що отримує мільярди доларів фінансування уряду США, викликають серйозні питання щодо надійності пана Маска як підрядника уряду та власника допуску», — заявили законодавці.

Раніше Маск публічно заявив, що має допуск до секретної інформації США.

«Спілкування між російськими посадовими особами та будь-якою особою, яка має допуск до секретної інформації, може поставити під загрозу нашу безпеку», — йдеться у листі законодавців.

  • Нещодавно Дональд Трамп оголосив, що призначить мільярдера і політика-республіканця Вівека Рамасвамі співголовами департаменту урядової ефективності – нового органу виконавчої влади.
  • Минулого місяця Wall Street Journal оприлюднило матеріал про те, що Ілон Маск із кінця 2022-го перебував у регулярному контакті з Володимиром Путіним. Розмови між ними стосувалися бізнесу, геополітики і приватних тем. Путін начебто попросив мільярдера не активувати супутники його компанії Starlink на Тайвані – в якості послуги лідеру КНР Сі Цзіньпіну. Діалог між ними може свідчити про відновлення взаємодії з російським лідером. 
  • Опісля очільник NASA Білл Нельсон закликав розслідувати інформацію регулярні контакти Маска з Путіним із кінця 2022 року.
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