​Конгресмени від Республіканської партії критикують Байдена за запізніле рішення дозволити удари по території Росії

Війну можна було б припинити на вигідних для США та НАТО умовах, якби президент Байден прислухався до порад обох партій в Конгресі, переконаний сенатор Роджер Вікер.

Кілька впливових республіканців у Конгресі розкритикувала адміністрацію президента Байдена за те, що вона місяцями зволікала, щоб дозволити Україні використовувати американську зброю великої дальності по цілях на території Росії.

Про це повідомляє Politico.

Повідомлення про зняття обмежень щодо використання ATACMS «не виправдовує навмисне повільне надання адміністрацією засобів і допомоги, давно дозволених Конгресом для використання проти незаконної агресії Путіна», сказав високопоставлений член Комітету Сенату зі збройних сил сенатор Роджер Вікер.

«Цей руйнівний конфлікт можна було б припинити на вигідних для США та НАТО умовах, якби пан Байден прислухався до порад обох партій більшості в Палаті представників і Сенаті», – додав він.

Голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер також розкритикував Байдена через затримку, назвавши новий крок «давно назрілим».

«Президенту Байдену слід було прислухатися до благань президента Зеленського набагато раніше, – заявив він. – Президент Байден продовжує накладати обмеження на Україну, які заважають українцям захищатися і перешкоджають завершенню цього конфлікту».

Удари далекобійною зброєю країн НАТО по території Росії

Негласна заборона на використання далекобійної зброї західного зразка по цілях на території Росії існувала з часу, коли Україна почала отримувати від партнерів ракети ATACMS та Storm Shadow/SCALP.

Весною 2024 Україна почала публічно вимагати у партнерів дозволу бити західною зброєю по території Росії.

Зокрема, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні не можна забороняти використовувати західну зброю проти ворожих об'єктів на території Росії, оскільки вона воює за свій захист, а не за напад.

Наприкінці травня президент США Байден таємно дав Україні дозвіл на удари американською зброєю, однак виключно на кордоні з Харківською областю.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів у Росії.

17 листопада ряд американських медіа повідомив, що президент США Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.

У своєму зверненні у неділю, 17 листопада, президент Володимир Зеленський заявив, що одним з пунктів Плану перемоги є «далекобійність для нашої армії» і додав, що «удари не наносяться словами. Такі речі не анонсуються. Ракети скажуть самі за себе».