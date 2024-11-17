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Зеленський: далекобійність для нашої армії - це один із пунктів Плану перемоги

Президент прокоментував повідомлення про дозвіл бити вглиб Росіє західною зброєю.

Зеленський: далекобійність для нашої армії - це один із пунктів Плану перемоги
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський прокоментував повідомлення ЗМІ про дозвіл Україні завдавати ударів углиб Росії наданими Заходом далекобійними ракетами.

"Сьогодні був один із найбільших та найбільш небезпечних за всю війну російських ударів. 210 дронів і ракет одразу, зокрема гіперзвукова та аеробалістичні. Більшість цілей, на щастя, вдалося збити. Мішенню для Росії була саме енергетика, критична інфраструктура. І це відповідь усім, хто хотів чогось досягти з Путіним розмовами, телефонними дзвінками, обіймами – умиротворенням. Сьогодні цей «голуб миру» надіслав нам чергові «кинджали» та «калібри». Ось така дипломатія. Його мова – це підлість. Росія вже майже тисячу днів робить одне й те саме. І від цього треба захищатися. Треба бути сильними. Час інвестувати треба не в те, щоб поговорити з кимось у Москві, а щоб дійсно змусити Росію до закінчення війни", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні

Президент подякував воїнам ППО, Повітряних сил, мобільним вогневим групам.

"Сьогодні знову блискуче проявили себе «петріоти». Непогано проявили себе F-16 – є збиття ракет. Окрема вдячність усім партнерам, які допомагають нам системами й протиракетами. Це справді глобальна справа. Щоразу, коли відбуваються такі російські удари, ми бачимо, як важливо, що партнери не залишають «петріоти» та інші системи десь там на складах, а передають їх саме тим людям, хто вміє захищати життя й потребує цього. Ми зараз іще не отримали від партнерів усіх потрібних систем. Але працюємо далі. Коли цей результат буде, відбиття атак стане більш повним", - наголосив Зеленський.

Він додав, що відповідь окупантам буде незабаром.

"Обов’язково відповімо окупанту. І ми повинні витримати тиск зараз. Будь-який тиск. Будь-які удари. Щоб наступного року досягти свого. Щоб досягти миру", - сказав президент. 

Зеленський зазначив, що одним із головним пунктів Плану перемоги, який він представив союзникам, є далекобійність для нашої армії

"Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов’язково", - додав президент.

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