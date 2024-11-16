​Посол України розкритикував недільну демонстрацію, яку російська опозиція проведе у Берліні

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв розкритикував ідею російської опозиції провести у Берліні 17 листопада антивоєнну демонстрацію.

У колонці для видання Zeit Макеєв припустив, що захід, який організовують Юлія Навальна, Ілля Яшин і Володимир Кара-Мурза буде швидше «листопадовою прогулянкою без гідності та наслідків», на якій малоймовірно можна буде почути заклики до постачання зброї Україні чи колективу відповідальність росіян за вторгнення.

Посол вважає, що цільовою аудиторію такого заходу є не російське населення, а німецькі ЗМІ й політики. «Боротьба ведеться не проти російського режиму, а за увагу Німеччини», - зауважив Макеєв.

Дипломат відзначив, що у промовах російських опозиціонерів у війні винен Захід, який довго терпів Володимира Путіна, а також звучить теза, що це «не їхня війна», а «війна Путіна».

«У російській свідомості критичний самоаналіз змінюється постійною імперіалістичною заклопотаністю собою. Україна та війна — другорядні питання у житті російських антивоєнних активістів», - вважає посол.