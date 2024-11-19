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"Президент" невизнаної Абхазії подав у "відставку з ультиматумом"

Він залишить посаду лише за певної умови.

"Президент" невизнаної Абхазії подав у "відставку з ультиматумом"
Аслан Бжанія
Фото: EPA/UPG

Аслан Бжанія, який називає себе "президентом" невизнаної республіки Абхазія, погодився залишити свою самопроголошену посаду на тлі кризи, викликаної спробою схвалити інвестиційну угоду з Росією.

Проте, як повідомляє "Українська правда", заява про відставку політика містить ультиматум: 19 листопада протестувальники повинні залишити урядові будівлі. Якщо ж вони цього не зроблять, Бжанія погрожує відкликати своє рішення піти.

Обов'язки "глави" сепаратистського регіону Грузії будуть покладені на "віцепрезидента" Бадра Гунба, хоча опозиція хотіла, щоб до виборів "республікою" керував спікер парламенту Лаша Ашуба.

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