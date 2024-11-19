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Президента Парагваю госпіталізувати під час саміту G20

Потреба у медичній допомозі виникла через "нездужання".

Президента Парагваю госпіталізувати під час саміту G20
Сантьяго Пенья
Фото: EPA/UPG

У Ріо-де-Жанейро президент Парагваю Сантьяго Пенья потрапив до лікарні під час проведення в місті саміту країн "Великої двадцятки". 

Як пише Reuters, парагвайський лідер звернувся до медиків у госпіталі Самарітано. Причиною в офісі глави держави назвали "нездужання". 

Віцепрезидент Педро Альяна пізніше повідомив у соцмережах, що спілкувався з Пеньєю після огляду. Той почувався добре і очікував результатів медичного обстеження. 

Сантьяго Пенья перебуває на посаді президента із серпня 2023 року. До сусідньої Бразилії на саміт G20 він приїхав у статусі запрошеного гостя. 

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