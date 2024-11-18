Боррель: ЄС надав Україні мільйон боєприпасів

До кінця зими блок також проведе навчання для 75 тисяч українських військових.

Європейський Союз надав Україні зброї на 45 млрд євро і поставив уже мільйон боєприпасів.

Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у своєму блозі на сайті ЄС.

За його словами, до кінця зими ЄС проведе навчання для 75 тисяч українських військових,

«Однак, незважаючи на це, нинішній рівень допомоги залишається недостатнім для того, щоб переломити ситуацію на полі бою на користь України. Ми даємо Україні рівно стільки, щоб утриматися, а іноді й менше, тоді як Росія перевела всю свою економіку на військові рейки та розраховує на беззастережну підтримку Північної Кореї та Ірану», - вважає Боррель.

Він наголосив, що ЄС потрібно збільшити нашу допомогу й відмовитись від політики нав'язування червоних ліній українським захисникам. «Україні терміново потрібно більше ППО, більше боєприпасів та більше далекобійної зброї», - заявив дипломат.

Боррель додав, що нашій державі також потрібен дозвіл завдавати ударів по військових цілях у глибині території РФ і що «останні новини із США із цього приводу дуже обнадіюють».

Дипломат зауважив, що європейські країни могли б зробити більше. «Якщо ми розкладемо нашу військову допомогу на душу населення, то вона становитиме менш ніж 2 євро на одного громадянина Європи на тиждень. Звичайно, свобода України та власна безпека Європи коштують набагато більше, ніж ціна горнятка кави на тиждень», - підсумував глава євродипломатії і наголосив, що перемога Росії, безперечно, обійдеться Європі набагато дорожче.