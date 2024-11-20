У зоні активних бойових дій в Донецькій області залишаються ще 442 дитини

В населених пунктах Донеччини, які віднесені до зони активних бойових дій, залишаються ще 442 дитини.

Про це повідомив начальник відділу планування заходів цивільного захисту, реагування на НС та підготовки у сфері цивільного захисту управління організації цивільного захисту населення і території департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Сергій Гончаров, пише Укрінформ.

"Території, які визнані територіями активних бойових дій, згідно з наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Зараз на цих територіях на Донеччині обліковуються 59 366 осіб, з них 442 дитини", — зазначає він.

До громад, населені пункти яких належать до зон активних бойових дій, належать: Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Новгродівська, Очеретинська, Селидівська, Вугледарська та Новоселківська.