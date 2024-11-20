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Ворог обстріляв три населені пункти Харківщини, постраждали цивільні

Під обстрілами опинилися Куп'янськ-Вузловий, село Високий та Борщова. 

Ворог обстріляв три населені пункти Харківщини, постраждали цивільні
Знак Куп’янськ-Вузловий
Фото: из Telegram Куп'янськ-Вузловий Україна

Двоє людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Харківщини.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 20 листопада об 11:40 окупанти обстріляли с. Купʼянськ-Вузловий. 64-річний мирний мешканець дістав поранень. Попередньо, війська рф били по населеному пункту з РСЗВ.

Близько 15:00 ворог атакував безпілотником с. Високий Харківського району. Пошкоджено нежитлову будівлю. Жінка 63 років отримала поранення. 

Також приблизно о 15:00 під ворожим артилерійським ударом було с. Борщова Харківського району. Пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих.

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