10 пунктів Плану стійкості. Доктрина країни від війни до миру

“Всі десять пунктів внутрішнього Плану стійкості разом з додатками до кожного пункту фактично стануть першою українською доктриною, яка має провести Україну від війни до миру”, — заявив президент під час годинного виступу у парламенті.

Після презентації Плану перемоги , який був орієнтований на зовнішніх партнерів, на тисячний день великої війни Володимир Зеленський представив внутрішній План стійкості з десяти пунктів. Який також став й щорічним традиційним Посланням про внутрішнє та зовнішнє становище держави.

Фото: ОПУ Президент під час виступу у ВРУ, 19 листопада 2024 р.

Перший пункт — єдність самих українців

Саме завдяки єдності українців, за оцінками Володимира Зеленського, вже вдалося досягти найбільшого рівня близькості з ЄС і НАТО за весь час Незалежності. Однак Україна має рухатись швидше та динамічніше у перемовинах з ЄС.

“Україна має стати найшвидшою у вступі в ЄС, і тому кожен в Україні має бути найшвидшим в ухваленні та реалізації відповідних рішень, які трансформують нашу українську державу”, — переконаний Володимир Зеленський.

Президент також додав, що конкретні кроки щодо пришвидшення євроінтеграції будуть представлені в додатку до пункту про внутрішню єдність.

Фото: ОПУ

Також життєво важливим є право України на членство в НАТО. Володимир Зеленський нагадав, що План перемоги України передбачає негайне запрошення держави в Альянс.

“Запрошення — це політичний крок, який докорінно не змінює безпекових умов для партнерів. Та не означає для України негайної активізації, ще раз підкреслюємо, п’ятої статті договору про НАТО. Хоча наші люди на це заслуговують, якщо чесно”, — додав президент.

Володимир Зеленський не сумнівається, що Україна буде в ЄС та НАТО за умови єдності всередині.

“І ми переконаємо наших партнерів бути сміливими, але тільки разом. НАТО — це те, на що ми заслуговуємо. Це не подарунок для нас… Це те, що потрібно було зробити ще вчора, щоб не було цієї війни”, — продовжив він.

Ніхто не відмовиться від окремих територій

Однією з ключових стала заява президента щодо потенційних переговорів для встановлення миру.

“Ми не відмовимося від прав України на всю свою територію. І ми точно не дозволимо нікому використати нашу державу в чиїхось передвиборчих баталіях в Європі. За рахунок України виграти не вийде. Разом з Україною виграти можна. І тільки так”, — сказав Володимир Зеленський.

Водночас Україні, за його словами, потрібна “інформаційна консолідація”, яка має полягати у комунікації влади з людьми заради чіткості, своєчасності, повноти інформування.

“І це дасть емоційну стійкість українців”, — переконаний президент.

Фото: ОПУ У залі ВР під час виступу президента

Жодних виборів під час війни

Ще один важливий акцент від президента стосувався можливих виборів.

“Ми всі знаємо, що Конституція України та закон не дозволять проводити вибори у воєнний час. І ніхто в світі не вимагав і не вимагає цього від України, — сказав глава держави, додавши, що є “деякі люди, які зголодніли до цього настільки, що хочуть боротися всередині нашої держави більше, ніж заради нашої держави”.

Боротьба з корупцією

Представляючи перший пункт, президент згадав про необхідність посилення боротьби з корупцією.

“Зараз у залі Верховної Ради України є керівники всіх правоохоронних та антикорупційних органів України та системи судочинства. Як судитимуть про вас, якщо Україна не відчуватиме справедливості?” — звернувся він до них.

Фото: ОПУ Представники Кабміну та ключових відомств

Перелік заходів для посилення боротьби з корупцією глава держави також пообіцяв представити у додатку до плану.

Другий пункт — фронт: цифровізація, нові умови мобілізації за контрактом, захист прав військових

Другий пункт плану передбачає комплекс рішень для Сил оборони України.

Президент нагадав, що вже вдалося запровадити систему електронних переведень в армії. Лише за перші дні роботи системи в “Армія+” було погоджено вже понад 500 переведень. Загалом, за його словами, застосунком скористалися вже 410 тисяч наших воїнів, а всього в системі — 1400 військових частин. Через застосунок опрацьовані 25 тисяч рапортів, працює модуль онлайн-навчання, проводять опитування військових.

За словами Володимира Зеленського, ми не маємо боятися говорити про складні речі і проблеми в нашій армії.

“Ефективні рішення можливі лише за умови чесної розмови про мобілізацію, про бронювання, про СЗЧ. Проблеми треба вирішувати, а не замовчувати їх. Причини з'ясовувати та їх прибирати швидше. Це потрібно було б робити вчора”, — сказав він.

З цією метою найближчим часом Міноборони та військове командування повинні обрати та призначити військового омбудсмана.

Фото: ОПУ Зліва-направо: секретар РНБО Олександр Литвиненко, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генштабу Анатолій Баргилевич

Ще одне завдання для Міноборони та командування — представити суспільству нову систему контрактів про службу в ЗСУ для громадян. Мова про тих, хто не досяг віку мобілізації 25 років, але хоче проявити себе у захисті України. І ці контракти, за словами Зеленського, матимуть “відчутну та дуже конкретну мотиваційну складову”.

“Наша держава не готує зниження мобілізаційного віку. На основі нових контрактних підходів ми маємо поступово переходити до формування армії більшою мірою завдяки контрактам, а не тільки мобілізації”, — пояснив президент.

Третій пункт — зброя: нові дрони та ракети

Володимир Зеленський розповів, що під час поїздки на фронт він говорив з командирами бригад. І є чіткий запит, що їм треба більше власних коштів для самостійного забезпечення себе дронами.

“І я це підтримую. І ми збільшимо прямі кошти до бригад. Обов'язково”, — пообіцяв президент.

В ОП, за інформацією LB.ua, ще з початку 2024-го року обговорювали можливість виділяти бюджетне фінансування безпосередньо бригадам Сил оборони. Однак лише зараз про ініціативу президент заявив публічно.

Фото: ОПУ Міністр оборони Рустем Умеров

Водночас, за його словами, Україна наростить виробництво власних дронів і у 2025-му виробить щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів. Також поставлене завдання виготовити хоча б 3 тисячі крилатих ракет і ракет-дронів.

Володимир Зеленський нагадав, як росіяни «добре запам’ятали» наші українські “Нептуни”.

“Але ми зробили ще довгі “Нептуни”. І вже сама назва свідчить про завдання. І вже є перші ураження”, — розповів президент.

“Навіть без ядерної зброї ми можемо знайти конвенційні інструменти стримування. Ми готуємо для цього надійну фінансову основу. Ми спрямовуємо власні інвестиції у виробництво зброї і залучаємо партнерів”, — продовжив президент.

За його інформацією, Україна вже залучила до співпраці понад 40 іноземних оборонних компаній. А загалом в ОПК працює понад 600 вітчизняних підприємств, які загалом забезпечують 300 тисяч робочих місць.

Фото: ОПУ

Четверний пункт — гроші: власне виробництво, зменшення тиску на бізнес

Україна потребує нової економічної політики, заявив Володимир Зеленський, яка передбачатиме підтримку українського бізнесу, локалізацію та виробництво саме в Україні.

“Все, що можна виробляти тут, в Україні, має вироблятись в Україні”, — закликав президент.

Також необхідне дієве страхування військових ризиків та послідовна дерегуляція для захисту підприємців. Основне завдання — зниження тиску на бізнес всіх державних інституцій.

Соціальний захист та усі виплати — гарантовані

Володимир Зеленський запевнив, що влада гарантує на цей і наступні роки повне фінансове забезпечення. Тому в 2025 році незалежно від політичної турбулентності будь-де в світі всі зарплати і пенсії в Україні будуть виключені згідно з законом.

“Ми маємо на це гроші. Ми маємо пакет зимової підтримки для людей. Та в березні 2025-го, як щороку, відбудеться індексація пенсій на рівень інфляції”, — наголосив він.

П'ятий пункт — енергетика: “паспорти” об`єктів

З огляду на безупинні та масштабні атаки ворога по енергетиці додаток до пункту зі зрозумілих причин буде закритим.

Володимир Зеленський лише зазначив, що до кінця року уряд підготує “паспорти енергетичної стійкості”, в яких, зокрема, буде передбачена децентралізації генерації.

Пріоритетами також є атомна генерація, збільшення видобутку газу та нафти. Президент згадав, що всі підприємства групи “Нафтогаз” покращили свої фінансові показники. А після націоналізації “УкрНафта” також досягла позитивного результату.

Фото: ОПУ Кабінет міністрів під час хвилини мовчання

Шостий пункт — безпека: захист громадських та освітніх закладів, нові стандарти укриттів

Володимир Зеленський повідомив, що Міністерство внутрішніх справ у взаємодії з іншими інституціями запроваджує нову систему безпеки на загальнодержавному рівні.

Максимальний пріоритет — це безпека в навчальних закладах, передусім в школах по всій країні. Тому без виключень для усіх громад має бути забезпечена присутність поліцейських в усіх школах.

Також цей пункт плану стійкості передбачає модернізацію стандартів укриттів.

“Реконструкція та будівництво достатньої кількості нових укриттів. Плюс простий проєкт, який має бути виконаним в усій Україні — це рамки металошукачів на вході в школу, на вході у всі наші освітні заклади, наші громадські будівлі”, — анонсував Володимир Зеленський.

А в майбутньому додадуться укріплення державного кордону, навчання цивільному захисту, домедичній допомозі, розгортання системи базової військової підготовки.

Фото: ОПУ

Сьомий пункт — громади: податкові пільги для прифронтових міст та селищ

“Люди мають відчувати, що громада для них. А громади у прикордонні з Росією потребують особливої підтримки. Громади, які прийняли найбільше переселенців, потребують спеціальних рішень для більшої внутрішньої інтегрованості людей”, — поставив завдання президент.

Однією з проблем наразі є диспропорція в доходах громад, що пов’язано з релокацією бізнесу. Володимир Зеленський нагадав, що, наприклад, для Харкова була застосована “спеціальна податкова підтримка”, яка довела свою корисність. Тому він доручив розробити аналогічні програми для інших прикордонних міст.

Восьмий пункт — людський капітал: нові стандарти освіти, охорони здоров`я та духовної незалежності

Влада повинна створити всі умови, щоб українці дійсно могли відчувати себе українцями, зазначив Володимир Зеленський.

У додатках до цього пункту плану буде розписана “політика відновлення життя українців”.

Один з її елементів — “новий надзвичайний підхід до освіти”, який буде спрямований на те, щоб діти поза межами України мали доступ до української освіти та культури.

Також у планах нова політика охорони здоров'я, спрямована на збереження життя людей і збільшення тривалості життя українців.

Фото: ОПУ Президент анонсував нову політику охорони здоров'я

Додатково Україні потрібна спеціальна політика дитинства. “Конкретні заходи, які допомагають батьківству, підтримують сімейне виховання, дозволяють дитині рости у безпечному та сучасному соціальному середовищі”, — додав Володимир Зеленський.

Ще одна складова цього пункту — державна політика щодо церкви та релігійних організацій. За словами президента, Рада церков та релігійних організацій є дієвим майданчиком між державою та всіма релігійними спільнотами в України, що має створити механізми для духовної незалежності. “Звичайно, не йдеться про московську церкву. Час тих, хто освячує терор, закінчився”, — констатував президент.

Україні потрібен інститут множинного громадянства та Міністерство захисту українців

Володимир Зеленський заявив про необхідність запровадження множинного громадянства. “Маємо визнати цю реальність”, — сказав він.

Тому Міністерство закордонних справ активно працює над цим.

Також потрібне посилення захисту українців за кордоном. З цією метою уряд створить Міністерство об'єднання українців.

“І до кінця року представимо на затвердження кандидатуру міністра”, — пообіцяв президент.

Фото: ОПУ

Дев'ятий пункт — культурний суверенітет: Україна має переграти Росію власним контентом

В планах влади запровадити формат “культурного рамштайну” для України, який передбачатиме регулярне проведення заходів української культури в усіх регіонах світу. “На весь рік, щоб ми могли на рівні держави цілеспрямовано, системно підтримувати український контент, український культурний продукт”, — розповів президент.

Одна з цілей — пошук та повернення нашої культурної та історичної спадщини. Збір доказів щодо злочинів проти культурної спадщини і забезпечення відповідальності Росії.

“І найочевидніше — цілеспрямоване системне створення нашого українського контенту. Такого контенту, який здатен повністю замістити російський контент. Ми повинні переграти Росію в цьому”, — заявив Володимир Зеленський.

Фото: ОПУ Володимир Зеленський під час звернення до Верховної Ради

Десятий пункт — політика героїв: соціальні гарантії, реабілітація та захист членів сімей військових

Останній пункт плану, на думку президента, найбільш відповідальний, остільки стосується підтримки ветеранів та військових, їх сімей. Серед першочергових завдань: інтеграція ветеранів в суспільне та економічне життя, освіта для них та їхніх дітей. Далі — належна реабілітація після поранення чи полону. Плюс — комунікація з сім'ями полонених воїнів та зміни умов для безпеки героїв України.

Також завершені підготовчі роботи для запуску програми “Помічника ветеранів”. Та з наступного року запрацюють 11 тисяч фахівців із супроводу ветеранів.

Буде створена мережа ветеранських просторів у кожному районі країни.

Фото: ОПУ Під час виступу президента у ВРУ

Далі — соціальна та економічна підтримка. Цього року 4,5 тисячі сімей ветеранів отримали гроші на придбання житла. Також 274 сім'ї Героїв України забезпечені квартирами. 2200 ветеранів вже отримали нову освіту в Центрах професійно-технічної освіти. Наступного року ці програми будуть продовжені.

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Президент анонсував, що повністю План внутрішньої стійкості з 8 додатками оприлюднять у грудні цього року.