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Міністри оборони України та Естонії підписали меморандум про взаєморозуміння

Меморандум розширює можливості використання естонської військової допомоги Україні у 2024-2027 роках. 

Міністри оборони України та Естонії підписали меморандум про взаєморозуміння
Ханно Певкур та Рустем Умєров
Фото: Міноборони

Міністри оборони України та Естонії — Рустем Умєров і Ханно Певкур підписали Меморандум про взаєморозуміння між оборонними відомствами.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Цей документ є важливим кроком у реалізації Угоди про безпекову співпрацю та довгострокову підтримку, яку в червні підписали прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас і президент України Володимир Зеленський", — ідеться у повідомленні.

Як зазначається, меморандум розширює можливості використання естонської військової допомоги Україні у 2024-2027 роках. Підтримка в розмірі 0,25% ВВП Естонії буде спрямована на: матеріальну допомогу для українських військових; фінансування IT-коаліції під головуванням Естонії; тренування українських військовослужбовців.

"Це не тільки допомога Україні, але обмін досвідом. Україна ділитиметься бойовими знаннями, які зміцнять обороноздатність Естонії та наших партнерів", — додають в оборонному відомстві.

  • Міністр оборони Рустем Умєров заявив про початок співпраці в рамках формату "Північна група-Україна", до якого долучилися 12 європейських країн.
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