Іван Примаченко заявив, що не збирається ставати нардепом, попри рішення ЦВК

Співзасновник найбільшої освітньої платформи України Prometheus Іван Примаченко заявив, що не збирається ставати народним депутатом, попри рішення Центральної виборчої комісії.

Про це Примаченко написав у “Фейсбуці”.

“Нещодавно в ЗМІ промайнула новина про те, що ЦВК визнало мене народним депутатом. Зваживши, де зможу принести більше користі, я вирішив залишатися CEO Prometheus, в якому ми зараз напружено працюємо над цілою низкою стратегічних освітніх проєктів для військових, бізнесів, людей, що постраждали від війни, медиків, освітян та ініціатив підтримки відновлення, які сукупно мають охопити два мільйони слухачів в 2025 році”, – написав Примаченко.

Водночас Примаченко зазначив, що робота парламенту надзвичайно важлива.

“Але наразі я відчуваю, що з моєї сторони було б безвідповідально покинути роботу над цілою низкою стратегічних програм Prometheus, які знаходяться на вирішальному етапі свого життєвого циклу. Буду радий і далі усіляко підтримувати колег з фракції “Голос” та всіх народних депутатів, які працюють на благо країни, поза межами парламенту”, – написав Примаченко.