Андрій Сибіга закликав Конгрес США визнати дії Росії в Україні геноцидом українського народу

Міністр зауважив, що слід встановити відповідальність Кремля за всі його минулі та нинішні злочини.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу на засіданні Гельсінської комісії США закликав визнати дії Росії в Україні геноцидом українського народу.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Росія має відповідати за злочин агресії проти України та всі звірства, які послідували за цим, у тому числі за злочин геноциду. Ми закликаємо Конгрес США прийняти законодавство, яке визнає дії Росії в Україні геноцидом українського народу”,- заявив Сибіга.

Він зауважив, що про це свідчать депортація щонайменше 20 тис. українських дітей, пропаганда геноциду на телебаченні, вбивства з метою знищення української нації, сексуальне насильство, спроби створити нестерпні умови життя.

Сибіга також нагадав, що 90 років тому керівництво СРСР вбивало голодом мільйони українців під час Голодомору-геноциду.

“Ми повинні встановити відповідальність Кремля за всі його минулі та нинішні злочини”,- наголосив міністр.

Очільник української дипломатії нагадав, що сьогодні Росія систематично порушує Женевські конвенції, а також закони та звичаї війни. Зокрема, росіяни страчують українських військовополонених.

Цьогоріч кількість таких випадків значно зросла, наразі Україна розслідує вбивство 124 військовополонених. Крім того, за даними ООН, 95% українських військовополонених зазнали різних форм тортур у російському полоні і повертаються з важкими фізичними та психічними травмами.

Міністр закордонних справ підкреслив, що мільйони українців зазнають тортур, репресій та порушень прав людини на ТОТ, де відбувається переслідування меншин, релігійних лідерів і громад.

“Найбільша мусульманська громада України, кримські татари, вдруге за одне століття були позбавлені своїх домівок. У цих корінних народів немає іншої батьківщини, крім Криму. Але російський режим заборонив Меджліс і витіснив кримськотатарських лідерів і громади з півострова”,- підсумував Андрій Сибіга.