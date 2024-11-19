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Андрій Сибіга закликав Конгрес США визнати дії Росії в Україні геноцидом українського народу

Міністр зауважив, що слід встановити відповідальність Кремля за всі його минулі та нинішні злочини.

Андрій Сибіга закликав Конгрес США визнати дії Росії в Україні геноцидом українського народу
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу на засіданні Гельсінської комісії США закликав визнати дії Росії в Україні геноцидом українського народу.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Росія має відповідати за злочин агресії проти України та всі звірства, які послідували за цим, у тому числі за злочин геноциду. Ми закликаємо Конгрес США прийняти законодавство, яке визнає дії Росії в Україні геноцидом українського народу”,- заявив Сибіга.

Він зауважив, що про це свідчать депортація щонайменше 20 тис. українських дітей, пропаганда геноциду на телебаченні, вбивства з метою знищення української нації, сексуальне насильство, спроби створити нестерпні умови життя. 

Сибіга також нагадав, що 90 років тому керівництво СРСР вбивало голодом мільйони українців під час Голодомору-геноциду.

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“Ми повинні встановити відповідальність Кремля за всі його минулі та нинішні злочини”,- наголосив міністр.

Очільник української дипломатії нагадав, що сьогодні Росія систематично порушує Женевські конвенції, а також закони та звичаї війни. Зокрема, росіяни страчують українських військовополонених.

Цьогоріч кількість таких випадків значно зросла, наразі Україна розслідує вбивство 124 військовополонених. Крім того, за даними ООН, 95% українських військовополонених зазнали різних форм тортур у російському полоні і повертаються з важкими фізичними та психічними травмами.

Міністр закордонних справ підкреслив, що мільйони українців зазнають тортур, репресій та порушень прав людини на ТОТ, де відбувається переслідування меншин, релігійних лідерів і громад.

“Найбільша мусульманська громада України, кримські татари, вдруге за одне століття були позбавлені своїх домівок. У цих корінних народів немає іншої батьківщини, крім Криму. Але російський режим заборонив Меджліс і витіснив кримськотатарських лідерів і громади з півострова”,- підсумував Андрій Сибіга.

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