Голова МЗС України проведе низку зустрічей у США

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виступить на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку.
Про це повідомила пресслужба МЗС України.
Після цього, 19 листопада, глава МЗС України відвідає Вашингтон.
У Вашингтоні Андрій Сибіга проведе важливі зустрічі в Державному департаменті США та на Капітолійському пагорбі.
Крім того, очільник МЗС візьме участь у спеціальних слуханнях Гельсінської комісії Конгресу США, які відбудуться з приводу 1000 днів повномасштабного російського вторгнення.
- 1 листопада Великобританія анонсувала засідання Радбезу ООН, приурочене до 1000 днів російської війни проти України.