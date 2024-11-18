Голова МЗС України проведе низку зустрічей у США

Андрій Сибіга виступить в ООН та відвідає Вашингтон.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виступить на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Після цього, 19 листопада, глава МЗС України відвідає Вашингтон.

У Вашингтоні Андрій Сибіга проведе важливі зустрічі в Державному департаменті США та на Капітолійському пагорбі.

Крім того, очільник МЗС візьме участь у спеціальних слуханнях Гельсінської комісії Конгресу США, які відбудуться з приводу 1000 днів повномасштабного російського вторгнення.