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Голова МЗС України проведе низку зустрічей у США

Андрій Сибіга виступить в ООН та відвідає Вашингтон.

Голова МЗС України проведе низку зустрічей у США
Радбез ООН
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виступить на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Після цього, 19 листопада, глава МЗС України відвідає Вашингтон.

У Вашингтоні Андрій Сибіга проведе важливі зустрічі в Державному департаменті США та на Капітолійському пагорбі.

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Крім того, очільник МЗС візьме участь у спеціальних слуханнях Гельсінської комісії Конгресу США, які відбудуться з приводу 1000 днів повномасштабного російського вторгнення.

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