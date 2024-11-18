Зеленський представить План стійкості в Верховній Раді

Президент Володимир Зеленський представить в Верховній Раді план стійкості. Це буде щорічне послання президента України до парламенту та українського народу.
Про це повідомили джерела LB.UA у "Слузі народу".
"Завтра ми очікуємо представлення президентом у Верховній Раді плану стійкості. Взагалі це буде щорічне послання, але якраз в ньому і буде розкритий план стійкості", - розповіло джерело у політраді фракції.
Інший нардеп додав, що поки парламентарям невідомий точний час засідання парламенту.
"Так, але це ж графік президента, то ми дізнаємося вже по факту", - зазначив він.
Ще один впливовий член "Слуги народу" наголосив, що "справді вже є інформація про представлення плану".
Що відомо про План стійкості Зеленського
- 14 листопада Зеленський повідомив, що наступного тижня представлять план стійкості із 10 пунктів. У ньому будуть питання культури, безпеки, енергетики, виробництва зброї тощо. Він додав, що після представлення "під кожен пункт разом з українським громадянським суспільством, разом з усіма, хто готовий доповнювати раціональними ідеями, із бізнесом ми підготуємо фактично базовий, доктринальний документ для України", який міститиме додатки.
- Того ж дня Зеленський повідомив, що наразі вже опрацювали кілька пунктів, і зокрема – культурний суверенітет, те, що стосується і культурної спадщини України. Також опрацювали пункт щодо безпеки.
- 16 листопада президент провів нараду щодо одного з пунктів Плану стійкості – про політику героїв.