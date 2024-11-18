Зеленський представить План стійкості в Верховній Раді

Точний час засідання парламенту поки невідомий, але це буде в рамках щорічного послання президента до українського народу.

Президент Володимир Зеленський представить в Верховній Раді план стійкості. Це буде щорічне послання президента України до парламенту та українського народу.

Про це повідомили джерела LB.UA у "Слузі народу".

"Завтра ми очікуємо представлення президентом у Верховній Раді плану стійкості. Взагалі це буде щорічне послання, але якраз в ньому і буде розкритий план стійкості", - розповіло джерело у політраді фракції.

Інший нардеп додав, що поки парламентарям невідомий точний час засідання парламенту.

"Так, але це ж графік президента, то ми дізнаємося вже по факту", - зазначив він.

Ще один впливовий член "Слуги народу" наголосив, що "справді вже є інформація про представлення плану".

Що відомо про План стійкості Зеленського