Зеленський провів нараду щодо безпекових і соціальних питань на Харківщині

У Куп'янську президент відзначив найкращих сержантів з оперативно-тактичного угруповання "Старобільськ".

Президент Володимир Зеленський прибув на Харківщину, де провів нараду щодо безпекових і соціальних питань, а також відвідав прифронтовий Куп'янськ.

Про це Володимир Зеленський написав у соцмережах.

"Куп’янськ. Відзначив найкращих сержантів з оперативно-тактичного угруповання "Старобільськ" державними нагородами. Поспілкувався з бійцями. Це завжди честь. Дякую за службу, воїни, за все, що ви робите для захисту нашої держави", — зазначив президент.

Також глава держави провів нараду щодо безпекових і соціальних питань.

"Захист Харківщини від КАБів, забезпечення теплом і світлом, евакуація людей. Оперативна ситуація, потреби наших бригад і збільшення їхніх можливостей щодо дронів та РЕБ", — ідеться у повідомленні.