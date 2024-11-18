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Зеленський провів нараду щодо безпекових і соціальних питань на Харківщині

У Куп'янську президент відзначив найкращих сержантів з оперативно-тактичного угруповання "Старобільськ".

Зеленський провів нараду щодо безпекових і соціальних питань на Харківщині
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський прибув на Харківщину, де провів нараду щодо безпекових і соціальних питань, а також відвідав прифронтовий Куп'янськ.

Про це Володимир Зеленський написав у соцмережах.

"Куп’янськ. Відзначив найкращих сержантів з оперативно-тактичного угруповання "Старобільськ" державними нагородами. Поспілкувався з бійцями. Це завжди честь. Дякую за службу, воїни, за все, що ви робите для захисту нашої держави", — зазначив президент.

Також глава держави провів нараду щодо безпекових і соціальних питань. 

"Захист Харківщини від КАБів, забезпечення теплом і світлом, евакуація людей. Оперативна ситуація, потреби наших бригад і збільшення їхніх можливостей щодо дронів та РЕБ", — ідеться у повідомленні.

  • Напередодні Зеленський відвідав Донецьку область, зокрема в Краматорську він провів нараду з начальником Донецької ОВА Вадимом Філашкіним і командувачем ОТУ "Луганськ" генерал-майором Михайлом Драпатим. 
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