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Росіяни обстріляли Токарівку на Херсонщині, є поранений

Потерпілий у важкому стані.

Росіяни обстріляли Токарівку на Херсонщині, є поранений

Російські окупанти обстріляли село Токарівка Херсонської області, внаслідок атаки поранення дістав 72-річний чоловік.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

"Російська окупаційна армія вдарила по Токарівці. Внаслідок обстрілу постраждав 72-річний місцевий житель. Його доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, пораненням грудної клітки, ніг, рук та живота", — йдеться у повідомленні.

Потерпілий перебуває у важкому стані.

  • У ніч на 18 листопада російські окупанти атакували з БпЛА один із обласних закладів охорони здоровʼя на Херсонщині. Внаслідок обстрілу вщент згоріли авто "швидкої".
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