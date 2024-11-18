Росіяни обстріляли Токарівку на Херсонщині, є поранений

Російські окупанти обстріляли село Токарівка Херсонської області, внаслідок атаки поранення дістав 72-річний чоловік.
Про це повідомила Херсонська ОВА.
"Російська окупаційна армія вдарила по Токарівці. Внаслідок обстрілу постраждав 72-річний місцевий житель. Його доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, пораненням грудної клітки, ніг, рук та живота", — йдеться у повідомленні.
Потерпілий перебуває у важкому стані.
- У ніч на 18 листопада російські окупанти атакували з БпЛА один із обласних закладів охорони здоровʼя на Херсонщині. Внаслідок обстрілу вщент згоріли авто "швидкої".