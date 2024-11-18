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На підтримку жителів Харкова зняли кліп за участі знаних харківців

Режисером і сценаристом відео став продюсер і військовий Андрій Клименко, автор пісні - військовослужбовець, лідер українського рокабілі гурту RvB («Руки'в Брюки») Олександр Ремез.

На підтримку жителів Харкова зняли кліп за участі знаних харківців
фрагмент кліпу
Фото: скриншот відео

Музикант Олександр Ремез і «Культурний десант» спільно зі відомими жителями Харкова зняли кліп на підтримку харківців.

Автор пісні «Як ти там, Харків» — військовослужбовець, лідер українського рокабілі гурту RvB («Руки'в Брюки») Олександр Ремез. До початку повномасштабного вторгнення Ремез здебільшого займався музикою, а у 2022-му році доєднався спершу до лав ТрО, а потім — до ЗСУ. Він брав участь у бойових діях на Луганщині й отримав поранення, тож нині керує донецьким напрямком «Культурного десанту», який постійно виступає з концертами на фронті.

Режисером і сценаристом відео став продюсер і військовий Андрій Клименко. У кліпі показали сцени з мирного життя, а також життя під обстрілами.

Знятися у відео запросили відомих жителів міста -  письменника, музиканта і військового Сергія Жадана, бойову медикиню Юлію “Кубу” Сидорову, стріт-арт художника Гамлета Зіньківського, Дмитра Кабанця. Також у кліпі знялася відома харківська мисткиня й активістка Лана Чорногорська, котра віднедавна долучилася до лав Української добровольчої армії. 

«Культурний десант» реалізовує ініціативу із запису серії кліпів та пісень, написаних військовими або цивільними, що присвячені боротьбі українців за свободу.

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