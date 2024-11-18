ППО Сухопутних військ за тиждень знищила десять російських ракет Х-101 та 117 "шахедів"

ППО Сухопутних військ за минулий тиждень знищила 176 засобів повітряної розвідки та нападу ворога.
Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.
Зокрема, сили ППО Сухопутних військ знищили:
- Ракет Х-101 — 10 од.;
- БпЛА Shahed-131/136 — 117 од.;
- БпЛА Орлан 10/30 — 8 од.;
- БпЛА Zala — 16 од.;
- БпЛА Supercam — 9 од.;
- БпЛА "Ланцет" — 11 од.;
- БпЛА "Молнія" — 1 од.
- БпЛА "Привіт-82" — 2 од.
- БпЛА "Гранат" — 2 од.
У ніч на 17 листопада Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по Україні. РФ запустила 210 повітряних цілей (120 ракет та 90 БпЛА). Силами ППО знищено 144 повітряних цілей – 102 ракети та 42 БпЛА.