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ППО Сухопутних військ за тиждень знищила десять російських ракет Х-101 та 117 "шахедів"

Також ліквідовано 8 "Орланів" та 16 БпЛА "Zala".

ППО Сухопутних військ за тиждень знищила десять російських ракет Х-101 та 117 "шахедів"
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

ППО Сухопутних військ за минулий тиждень знищила 176 засобів повітряної розвідки та нападу ворога.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

Зокрема, сили ППО Сухопутних військ знищили:

Фото: Олександр Павлюк

  • Ракет Х-101 — 10 од.;
  • БпЛА Shahed-131/136 — 117 од.;
  • БпЛА Орлан 10/30 — 8 од.;
  • БпЛА Zala — 16 од.;
  • БпЛА Supercam — 9 од.;
  • БпЛА "Ланцет" — 11 од.;
  • БпЛА "Молнія" — 1 од.
  • БпЛА "Привіт-82" — 2 од.
  • БпЛА "Гранат" — 2 од.

У ніч на 17 листопада Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по Україні. РФ запустила 210 повітряних цілей (120 ракет та 90 БпЛА). Силами ППО знищено 144 повітряних цілей – 102 ракети та 42 БпЛА.

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