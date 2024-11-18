ППО Сухопутних військ за тиждень знищила десять російських ракет Х-101 та 117 "шахедів"

Також ліквідовано 8 "Орланів" та 16 БпЛА "Zala".

ППО Сухопутних військ за минулий тиждень знищила 176 засобів повітряної розвідки та нападу ворога.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

Зокрема, сили ППО Сухопутних військ знищили:

Фото: Олександр Павлюк

Ракет Х-101 — 10 од.;

БпЛА Shahed-131/136 — 117 од.;

БпЛА Орлан 10/30 — 8 од.;

БпЛА Zala — 16 од.;

БпЛА Supercam — 9 од.;

БпЛА "Ланцет" — 11 од.;

БпЛА "Молнія" — 1 од.

БпЛА "Привіт-82" — 2 од.

БпЛА "Гранат" — 2 од.

У ніч на 17 листопада Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по Україні. РФ запустила 210 повітряних цілей (120 ракет та 90 БпЛА). Силами ППО знищено 144 повітряних цілей – 102 ракети та 42 БпЛА.