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Умєров: Росія збільшує чисельність армії та створює нові бригади

Україна працює над створенням сил, які зможуть протистояти російським окупантам.

Умєров: Росія збільшує чисельність армії та створює нові бригади
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Росія продовжує нарощувати чисельність своєї армії та створювати нові бригади для війни в Україні.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров заявив під час пресконференції у Києві, пише "Радіо Свобода".

"Російські сили зростатимуть. Вони нарощують чисельність своїх сил. Вони створюють нові бригади. До 1 червня досягли половини того, що намагалися поставити собі за мету", — заявляє Умєров.

Глава Міноборони додає, що зараз Росія використовує війська КНДР через проблеми з мобілізацією.

"Вони використовують багатьох - найманців з Африки, Азії. Тепер вони використовують КНДР, тобто у них є проблеми, але вони не зупиняються, вони зростають. Точну кількість ми знаємо. Це значна кількість", — каже він.

За його словами, наразі Україна працює над створенням сил, які зможуть протистояти РФ, пріоритетом є оборонна та стабілізаційна операції.

"Ми зростаємо, щоб не дати жодної переваги", — наголошує Рустем Умєров.

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