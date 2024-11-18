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У жовтні Росія вбила в Україні щонайменше 183 цивільні особи, ще понад 900 отримали поранення

Також росіяни зруйнували 1 медичний заклад та 6 закладів освіти.

У жовтні Росія вбила в Україні щонайменше 183 цивільні особи, ще понад 900 отримали поранення
Фото: Facebook/Aris Messinis

У жовтні внаслідок російських обстрілів в Україні загинули щонайменше 183 цивільні особи і 903 — отримали поранення.

Про це повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 12 162 цивільних, ще 26 919 – отримали різного роду поранення. Впродовж жовтня РФ вбила 183 цивільні особи і 903 поранила.

Також Моніторингова місія ООН зафіксувала посилення росіянами атак із використанням БпЛА дальнього радіуса дії. За жовтень було зафіксовано понад 1 900 таких ударів.

Також росіяни за жовтень зруйнували 1 медичний заклад та 6 закладів освіти.

"За кожною із цих цифр стоїть чиєсь майно, життя та майбутнє. Проте Росія вкотре демонструє своє ставлення до всіх законів, норм та правил ведення війни, вона порушує всі договори та документи, на яких раніше ставила свій підпис. Вона розуміє лише мову сили, яку повинні показати всі демократичні країни", — зазначив омбудсман Дмитро Лубінець. 

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