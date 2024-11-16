Конан О'Браєн оголошений ведучим церемонії Оскар-2025

Чутки про Дедпула та Росомаху не справдилися.

Американська кіноакадемія оголосила, що ведучим церемонії вручення премії Оскар у 2025 році стане зірка телебачення Конан О'Браєн.

Як пише The Guardian, для 61-річного коміка це буде перший подібний досвід, хоча раніше він двічі проводив "Еммі" та ще одного разу був ведучим на MTV Movie Awards.

О'Браєн найбільш відомий власним шоу у форматі "late night", яке він вів з 1993 до 2010 року. Зараз комік продовжує кар'єру у серії подкастів.

Організатори церемонії назвали О'Браєна "найкращою особою для нашого святкування кіноіндустрії завдяки його чудовому почуттю гумору, любові до фільмів та досвіду роботи наживо".

У мережі активно ходили чутки про те, що після відмови Джиммі Кіммела втретє поспіль провести церемонію кіноакадемія наважиться довірити цю роль Раяну Рейнольдсу та Г'ю Джекману, які сподобалися глядачам у тандемі в стрічці "Дедпул та Росомаха". Але у Голлівуді вирішили інакше.