В ООН засудили удари РФ по Сумах та Одесі

Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале рішуче засудив удари збройних сил РФ по Сумах та Одесі.

Про це ідеться у пресрелізі представництва ООН в Україні.

"Унаслідок неприйнятних ударів збройних сил Російської Федерації вчора ввечері та сьогодні вдень у містах Суми та Одеса загинули й дістали поранення десятки мирних жителів, зокрема діти. Через обстріли житлових кварталів були вибиті тисячі вікон, при цьому температура стрімко знижується", — наведено слова Шмале в пресрелізі представництва ООН в Україні на сайті в понеділок.

Він наголосив, що ці обстріли послідували за масштабними ударами по енергетичній інфраструктурі у вихідні. Через це у всій країні вразливі мирні жителі залишилися без електроенергії і зіткнулися з перебоями таких основних послуг, як водопостачання та опалення.

"Мирні жителі та цивільна інфраструктура захищені нормами міжнародного гуманітарного права і не мають зазнавати ударів. Наближається трагічна дата — 1 000 днів з моменту ескалації бойових дій, а нестерпні страждання народу України тільки посилюються. Визнаючи незламну рішучість жителів України подолати важкі випробування, міжнародне співтовариство має продовжувати підтримку, що має вирішальне значення для надання життєво необхідної допомоги", — наголосив Шмале.