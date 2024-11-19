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Прем'єр-міністр Данії прибула до Києва

Програма візиту Фредеріксен тримається в секреті. 

Прем'єр-міністр Данії прибула до Києва
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен прибула до Києва на поїзді, щоб відзначити 1000 днів війни в Україні після російського вторгнення, передає РБК-Україна. 

Це вже п'ята поїздка прем'єр-міністра до України.

Програма візиту Фредеріксен тримається в секреті, але відомо, що метою її поїздки було висловити підтримку Україні, де Данія відіграє важливу роль як один із найбільших спонсорів у військовій та економічній сферах.

Прем'єр-міністр вже відвідала меморіальний гай на північ від Бучі. Фредеріксен поклала вінок у пам'ять про загиблих.

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