Прем'єр-міністр Данії прибула до Києва

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен прибула до Києва на поїзді, щоб відзначити 1000 днів війни в Україні після російського вторгнення, передає РБК-Україна.

Це вже п'ята поїздка прем'єр-міністра до України.

Програма візиту Фредеріксен тримається в секреті, але відомо, що метою її поїздки було висловити підтримку Україні, де Данія відіграє важливу роль як один із найбільших спонсорів у військовій та економічній сферах.

Прем'єр-міністр вже відвідала меморіальний гай на північ від Бучі. Фредеріксен поклала вінок у пам'ять про загиблих.