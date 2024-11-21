У Лаосі четверо туристів насмерть отруїлися метанолом після відпочинку в місцевих закладах

Потерпіла туристка Бетані Кларк закликала в присвяченій подорожам до Лаосу групі Facebook уникати всіх місцевих напоїв.

У Лаосі четверо туристів померли внаслідок отруєння алкогольними напоями. Ймовірно, отруєння спричинив метанол, пише The Telegraph. Двома жертвами є туристи з Данії, ще одним загиблим є американець, додає BBC.

Четвертою жертвою стала австралійська 19-річна жінка. Вона та інші туристи відчули симптоми отруєння після відпочинку в барах міста Ванг В'єнг.

За попередніми даними, австралійка та її подруга, яка зараз перебуває в критичному стані, отруїлися алкогольними напоями в місцевому барі.

Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг, коментуючи трагедію, сказала: "Підміна алкоголю та отруєння метанолом надто поширені в багатьох частинах світу, тому зараз я хочу сказати батькам і молодим людям, будь ласка, поговоріть про ризики".

Є й інші потерпілі внаслідок споживання напоїв в цьому місті. 28-річний юрист із цента Сімон Вайт зараз госпіталізований. Крім нього, від отруєння лікуються й інші туристи з Британії.

Потерпіла туристка Бетані Кларк закликала в присвяченій подорожам до Лаосу групі Facebook уникати всіх місцевих напоїв. Вона сказала, що її та інших отруєних пригощали в барі безкоштовними напоями, після чого вони стали почуватися погано.