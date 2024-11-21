Рятувальники евакуювали 10 жителів з прифронтових населених пунктів Харківщини

Більшість евакуйованих – це люди похилого віку та маломобільні особи.

У Харківській області продовжується евакуація населення з прифронтових населених пунктів Куп'янського та Борівського районів.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

"У зв'язку з небезпекою, що виникає через постійні обстріли окупантів, у Харківській області проводиться обов'язкова евакуація мешканців прифронтових районів. Зокрема, 21 листопада рятувальники здійснили евакуацію 10 громадян із села Богуславка Борівської громади та міста Куп'янськ", — повідомляють рятувальники.

Здебільшого, серед евакуйованих люди похилого віку та маломобільні особи.

Для забезпечення безпеки використовувались броньовані автомобілі. У заходах брали участь 8 рятувальників з Харківського, Київського, Дніпропетровського та Миколаївського гарнізонів ДСНС, а також 3 одиниці броньованої техніки.