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"АТЕШ": росіяни перекидають установки "Панцир-С1" у Криму

Також росіяни переміщують на цивільних фурах боєприпаси та ракети у чохлах.

"АТЕШ": росіяни перекидають установки "Панцир-С1" у Криму
Фото: АТЕШ

Агенти "АТЕШ" зафіксували перекидання установки "Панцир-С1" у Севастополі в тимчасово окупованому Криму.

Про це ідеться у повідомленні партизанського руху в Telegram.

"Агенти "АТЕШ" відстежили момент перекидання зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1" на Міському шосе у Севастополі. У тій же колоні рашисти переміщали на цивільних фурах боєприпаси та ракети у чохлах", — пишуть партизани.

В "АТЕШ" наголошують, що окупанти продовжують ігнорувати правила ведення війни та основи гуманності.

"Усі дані, включаючи маршрути, точки розміщення техніки та особового складу, оперативно передано Силам оборони України", — додають у повідомленні.

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