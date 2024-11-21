"АТЕШ": росіяни перекидають установки "Панцир-С1" у Криму

Також росіяни переміщують на цивільних фурах боєприпаси та ракети у чохлах.

Агенти "АТЕШ" зафіксували перекидання установки "Панцир-С1" у Севастополі в тимчасово окупованому Криму.

Про це ідеться у повідомленні партизанського руху в Telegram.

"Агенти "АТЕШ" відстежили момент перекидання зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1" на Міському шосе у Севастополі. У тій же колоні рашисти переміщали на цивільних фурах боєприпаси та ракети у чохлах", — пишуть партизани.

В "АТЕШ" наголошують, що окупанти продовжують ігнорувати правила ведення війни та основи гуманності.

"Усі дані, включаючи маршрути, точки розміщення техніки та особового складу, оперативно передано Силам оборони України", — додають у повідомленні.