Окупанти шантажем змушують українців на ТОТ ставати донорами для російської армії

На ТОТ Донеччини і Херсонщини місцеві колаборанти складають списки працівників бюджетної сфери.

Росіяни розпочали чергову хвилю примусової здачі крові для солдатів РФ серед бюджетників та соціально вразливої верстви населення тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"У такий спосіб росіяни намагаються “рятувати” нескінченний потік поранених російських окупантів", — кажуть у спротиві.

У тимчасово окупованому Маріуполі колаборанти складають обов’язкові плани кількості донорів серед освітян, працівників ЖКГ та тих громадян, які отримують "субсидії". За невиконання "плану" люди ризикують не отримати виплати.

На ТОТ Херсонщини колаборанти систематично організовують працівників бюджетної сфери для здачі крові. Для цього мобільний комплекс забору донорської крові їздить по районних центрах.