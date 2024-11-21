Росіяни атакували Берислав на Херсонщині, є поранений

Внаслідок чергової дронової атаки РФ у Бериславі Херсонської області поранень зазнав 44-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 16:00 окупанти атакували Берислав з БпЛА. Через скидання вибухівки з дрона 44-річний чоловік дістав вибухову травму, поранення голови та тазу", — ідеться у повідомленні.

Бригада “швидкої” доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.