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Росіяни атакували Берислав на Херсонщині, є поранений

Чоловіка госпіталізували.

Росіяни атакували Берислав на Херсонщині, є поранений
Берислав, наслідки обстрілів
Фото: Херсонська ОВА

Внаслідок чергової дронової атаки РФ у Бериславі Херсонської області поранень зазнав 44-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 16:00 окупанти атакували Берислав з БпЛА. Через скидання вибухівки з дрона 44-річний чоловік дістав вибухову травму, поранення голови та тазу", — ідеться у повідомленні. 

Бригада “швидкої” доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.

  • Унаслідок учорашніх російських ударів по Херсонській області загинула одна людина, поранені не менше десяти. Серед них – одна дитина. 
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