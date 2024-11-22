За добу Сили оборони знищили ще 1050 російських окупантів

За минулу добу Сили обороні ліквідували ще 1050 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 728 300 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 728300 (+1050)
- танків ‒ 9399 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 19156 (+13)
- артилерійських систем – 20736 (+5)
- РСЗВ – 1254 (+1)
- засоби ППО ‒ 1004 (+1)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19260 (+1),
- крилаті ракети ‒ 2764 (+8),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29777 (+32)
- спеціальна техніка ‒ 3675 (+1)
Дані уточнюються..