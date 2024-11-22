За добу Сили оборони знищили ще 1050 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.11.24 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу Сили обороні ліквідували ще 1050 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 728 300 військових.

Загалом Росія вже втратила в Україні 728 300 військових.

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