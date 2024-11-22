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За добу Сили оборони знищили ще 1050 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 728 300 військових.

За добу Сили оборони знищили ще 1050 російських окупантів
Фото: тг-канал Військовий кур'єр 

За минулу добу Сили обороні ліквідували ще 1050 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 728 300 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 728300 (+1050)
  • танків ‒ 9399 (+1) 
  • бойових броньованих машин ‒ 19156 (+13) 
  • артилерійських систем – 20736 (+5)
  • РСЗВ – 1254 (+1)
  • засоби ППО ‒ 1004 (+1) 
  • літаків – 369 (+0)
  • гелікоптерів – 329 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19260 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 2764 (+8),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29777 (+32) 
  • спеціальна техніка ‒ 3675 (+1)

Дані уточнюються..

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