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Британія відновить виробництво ядерного палива

Йдеться про відновлення виробництва палива для реакторів атомних підводних човнів типу Vanguard, Astute та Dreadnought.

Британія відновить виробництво ядерного палива
Фото: vesti.kz

Міністр оборони Великобританії Джон Хілі оголосив про план відновлення виробництва ядерного палива, призначеного для оборонних цілей.

Про це повідомляє видання UK Defence Journal.

Ініціатива відновлення виробництва ядерного палива для оборонних потреб Британії є частиною поточної модернізації ядерної індустрії та включає взаємодію з галузевими партнерами для оцінки того, як найкраще відповідати вимогам цієї програми.

"Велика Британія вивчає варіанти відновлення ядерно-паливного циклу для реакторного палива, призначеного для оборонних цілей. Уряд має намір модернізувати виробництво оборонного ядерного палива в рамках Defense Nuclear Enterprise. Ми починаємо взаємодію з промисловістю, щоб розробити варіанти виконання цієї вимоги", — заявив Хілі.

Міністр оборони уточнив, що в рамках проєкту йдеться лише про виробництво ядерного палива для реакторів. Сполучене Королівство планує продовжувати дотримуватись добровільного мораторію на виробництво ядерних матеріалів для ядерної зброї, який діє з 1995 року.

Отже, йдеться про відновлення виробництва палива для реакторів атомних підводних човнів типу Vanguard, Astute та Dreadnought.

Наразі у Великій Британії відсутнє виробництво палива для морських ядерних реакторів. У разі потреби його закуповують у США.

Defense Nuclear Enterprise — це мережа організацій, відповідальних за утримання та функціонування сил ядерного стримування та підводних човнів Великої Британії. Вона координує роботу різних організацій, щоб гарантувати, що підводні човни, допоміжна інфраструктура та спеціалізований персонал відповідають стандартам.

У січні стало відомо, що Велика Британія інвестує понад 380 мільйонів доларів, щоб запустити власне виробництво ядерного палива. Таким чином країна намагається зменшити залежність від Росії. 

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