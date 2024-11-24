Потужний шторм "Берт" накрив Ірландію та Велику Британію снігом, дощем і сильним вітром. Чоловік у віці 60 років загинув після того, як дерево впало на його автомобіль на півдні Англії.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Злітно-посадкова смуга в аеропорту Ньюкасла на північному сході Англії була вкрита снігом, що на короткий час призвело до перерви в польотах.
У Шотландії через негоду було призупинено деякі залізничні рейси. Міст, який з'єднує Уельс з Англією, був закритий через сильний вітер.
Сніг засипав дороги і заблокував автомобілі в деяких частинах півночі Великої Британії.
BREAKING: Footage shows major incident in parts of South Wales after flooding— Sky News (@SkyNews) November 24, 2024
Storm Bert latest: https://t.co/IXQGeQBvKj
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/6sbcHyCBhF
Шторм також вдарив по Ірландії. Дороги на заході країни затопило, десятки тисяч споживачів залишились без світла. Ірландська метеорологічна служба оголосила "червоний" (найвищий рівень) дощового попередження для графств Корк і Голуей.
У місті Кіллібегс, що в графстві Донегал, можна було бачити, як паводкова вода підіймається до верху припаркованих автомобілів.
Енергетична компанія ESB Networks, яка забезпечує енергією всю Ірландію, повідомила, що сильний вітер призвів до відключення електроенергії в 60 тисячах будинків, ферм і підприємств протягом ночі, в основному на заході і північному заході.
Як повідомлялося, днями на Філіппіни обрушився шостий за місяць тайфун, після якого на півночі країни очікують сильних дощів (понад 300 мм), і, як наслідок, повеней та зсувів.