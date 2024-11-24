На півдні Англії загинув 60-річний чоловік після того, як дерево впало на його автомобіль.

Потужний шторм "Берт" накрив Ірландію та Велику Британію снігом, дощем і сильним вітром. Чоловік у віці 60 років загинув після того, як дерево впало на його автомобіль на півдні Англії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Злітно-посадкова смуга в аеропорту Ньюкасла на північному сході Англії була вкрита снігом, що на короткий час призвело до перерви в польотах.

У Шотландії через негоду було призупинено деякі залізничні рейси. Міст, який з'єднує Уельс з Англією, був закритий через сильний вітер.

Сніг засипав дороги і заблокував автомобілі в деяких частинах півночі Великої Британії.

BREAKING: Footage shows major incident in parts of South Wales after flooding



Storm Bert latest: https://t.co/IXQGeQBvKj



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/6sbcHyCBhF — Sky News (@SkyNews) November 24, 2024

Шторм також вдарив по Ірландії. Дороги на заході країни затопило, десятки тисяч споживачів залишились без світла. Ірландська метеорологічна служба оголосила "червоний" (найвищий рівень) дощового попередження для графств Корк і Голуей.

У місті Кіллібегс, що в графстві Донегал, можна було бачити, як паводкова вода підіймається до верху припаркованих автомобілів.

Енергетична компанія ESB Networks, яка забезпечує енергією всю Ірландію, повідомила, що сильний вітер призвів до відключення електроенергії в 60 тисячах будинків, ферм і підприємств протягом ночі, в основному на заході і північному заході.

Як повідомлялося, днями на Філіппіни обрушився шостий за місяць тайфун, після якого на півночі країни очікують сильних дощів (понад 300 мм), і, як наслідок, повеней та зсувів.