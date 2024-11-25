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​Сибіга іде в Італію для участі в міністерському засіданні G7

Голова МЗС проведе низку двосторонніх переговорів .

​Сибіга іде в Італію для участі в міністерському засіданні G7
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 25-26 листопада візьме участь в міністерському засіданні "Групи семи".

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Зазначається, що в понеділок, 25 листопада, Сибіга проведе низку двосторонніх переговорів з італійським колегою Антоні Таяні, главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, міністрами закордонних справ країн "Глобального півдня".

У вівторок, 26 листопада, запланована участь у спеціальній сесії міністерської зустрічі "Групи семи", присвяченій Україні, а також низка двосторонніх переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі, міністеркою закордонних справ ФРН Анналеною Бербок.

"Ключовою темою переговорів стане зміцнення підтримки України на тлі нещодавніх агресивних кроків РФ, зокрема залучення до агресії військ КНДР, обстрілу України балістичною ракетою середньої дальності, повітряного терору проти цивільних людей, критичної інфраструктури та енергосистеми", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що Сибіга домовлятиметься про важливі кроки союзників задля збільшення військової підтримки, посилення санкційного тиску на Росію, а також -  втілення Плану перемоги. 

  • Як раніше повідомлялося, лідери G7 у заяві, схваленій із наближенням тисячного дня війни Росії проти України запевнили, що будуть підтримувати нашу державу стільки, скільки потрібно.
  • Наприкінці жовтня країни G7 досягли остаточної згоди щодо кредиту для України за рахунок російських активів. Виплати прагнуть розпочати до кінця року. 
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