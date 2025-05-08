На Херсонщині за добу росіяни поранили шістьох людей

Окупанти пошкодили три багатоповерхівки та шість приватних будинків.

За минулу добу в Херсонській області внаслідок російських обстрілів шестеро людей дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Михайлівка, Олександрівка, Станіслав, Осокорівка, Козацьке, Монастирське, Кізомис, Берегове, Тягинка, Одрадокам'янка, Львове, Ольгівка, Миколаївка, Бургунка, Берислав, Томарине, Шляхове, Антонівка, Садове, Понятівка, Білозерка, Придніпровське, Томина Балка, Велетенське, Веселе, Зміївка, Іванівка, Костирка, Микільське, Софіївка, Токарівка та місто Херсон.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили три багатоповерхівки та шість приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.