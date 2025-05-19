Полк ССО отримав від «Української команди» дрони для роботи в тилу ворога

Волонтерський штаб «Українська команда» передав чергову партію FPV-дронів підрозділу ССО «Рейнджер». Про це повідомляється на сторінці «Української команди» у Facebook.

«Українська команда» передала чергову партію безпілотників окремому полку «Рейнджер» Сил спеціальних операцій. Це хлопці, які працюють у тилу ворога. Безшумно. Точно. Ефективно. І наші дрони — ще один інструмент для їхньої переваги», - йдеться у повідомленні волонтерського штабу.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення «Українська команда» передала військовим та цивільним людям, що постраждали від війни, понад 1720 тонн допомоги на загальну вартість майже пів мільярда гривень.