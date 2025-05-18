Папа Римський Лев XIV зустрінеться із Зеленським сьогодні

Папа Лев XIV проведе свою першу приватну аудієнцію в неділю з президентом України Володимиром Зеленським після інавгураційної меси.
Про це з посиланням на пресслужбу Ватикану повідомляє AFP.
"Стражденна Україна чекає на переговори щодо справедливого та тривалого миру", – сказав понтифік перед зустріччю.
Зеленський був серед політиків, королівських осіб та релігійних лідерів з усього світу, які відвідали месу, що стала початком папства Лева XIV.
На площі Святого Петра український лідер потиснув руку віце-президенту США Джей Ді Венсу. Політики, посміхаючись, потиснули один одному руки, на що звернули увагу світові медіа.
Також від час своєї проповіді Лев XIV згадав про нужденних у Газі та згадав, як "у М'янмі нові воєнні дії знищили невинні молоді життя".
Президент Володимир Зеленський у соцмережах висловив вдячність понтифіку за підтримку України:
"Ми вдячні за особливі сьогоднішні слова на урочистій месі про необхідність справедливого миру та за увагу до України, наших людей. Кожна нація заслуговує на життя у спокої та безпеці. Вітаємо з початком такої особливої місії. І хай будуть почуті молитви про справедливий мир і достойне життя для всіх людей".
- У Ватикані завершилася церемонія інтронізації новообраного Папи Римського Лева XIV, після чого він офіційно займе Святий Престол і стане главою Римо-католицької церкви.