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Папа Римський Лев XIV зустрінеться із Зеленським сьогодні

"Стражденна Україна чекає на переговори щодо справедливого та тривалого миру", — сказав понтифік.

Папа Римський Лев XIV зустрінеться із Зеленським сьогодні
Володимир Зеленський і Папа Лев XIV
Фото: Володимир Зеленський

Папа Лев XIV проведе свою першу приватну аудієнцію в неділю з президентом України Володимиром Зеленським після інавгураційної меси.

Про це з посиланням на пресслужбу Ватикану повідомляє AFP.

"Стражденна Україна чекає на переговори щодо справедливого та тривалого миру", – сказав понтифік перед зустріччю.

Зеленський був серед політиків, королівських осіб та релігійних лідерів з усього світу, які відвідали месу, що стала початком папства Лева XIV.

На площі Святого Петра український лідер потиснув руку віце-президенту США Джей Ді Венсу.  Політики, посміхаючись, потиснули один одному руки, на що звернули увагу світові медіа.

Також від час своєї проповіді Лев XIV згадав про нужденних у Газі та згадав, як "у М'янмі нові воєнні дії знищили невинні молоді життя".

Президент Володимир Зеленський у соцмережах висловив вдячність понтифіку за підтримку України: 

"Ми вдячні за особливі сьогоднішні слова на урочистій месі про необхідність справедливого миру та за увагу до України, наших людей. Кожна нація заслуговує на життя у спокої та безпеці. Вітаємо з початком такої особливої місії. І хай будуть почуті молитви про справедливий мир і достойне життя для всіх людей".
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