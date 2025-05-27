У Франції розглянуть законопроєкт про асистовану смерть

Якщо законопроєкт підтримає більшість, його направлять до Сенату для подальшого обговорення.

Сьогодні, 27 травня, Національні збори Франції голосуватимуть за законопроєкт, який дозволить дорослим з невиліковними хворобами приймати смертельні ліки, тобто скоювати асистоване самогубство.

Як пише АР, голосування є ключовим законодавчим кроком у цьому спірному та довго обговорюваному питанні. Якщо законопроєкт підтримає більшість, його направлять до Сенату для подальшого обговорення.

Документ визначає асистовану смерть як дозвіл людям використовувати смертельні речовини за певних умов, щоб вони могли прийняти їх самостійно. Тільки ті, чий фізичний стан не дозволяє їм зробити це самостійно, зможуть отримати допомогу від лікаря або медсестри.

Щоб скористатися таким методом завершення життя, пацієнтам повинно виповнитися 18 років, вони мають бути громадянами Франції або проживати у цій країні.

Команда медичних працівників повинна буде підтвердити, що пацієнт має важку та невиліковну хворобу на запущеній або термінальній стадії, страждає від нестерпного та невиліковного болю та добровільно звертається за смертельними ліками. Пацієнти з важкими психічними захворюваннями та нейродегенеративними розладами, такими як хвороба Альцгеймера, не матимуть права на участь у цій програмі.

Згідно із законопроєктом, людина повинна сама ініціювати запит на смертельні ліки та підтвердити його після періоду роздумів. Згодом лікар повинен виписати рецепт на препарати, які можна буде приймати вдома, в будинку для людей похилого віку або медичному закладі.

Паралельно у вівторок на голосування у Франції винесуть ще один законопроєкт про паліативну допомогу, спрямований на посилення заходів щодо полегшення болю та збереження гідності пацієнтів.

За даними опитування, яке проводили у 2023 році, більшість громадян Франції підтримують легалізацію варіантів кінця життя, а опитування громадської думки показують зростання схвалення цього протягом останніх 20 років.

Минулого року цей законопроєкт вже починали обговорювати у парламенті, але припинили після того, як президент Еммануель Макрон розпустив Національні збори, що втягнуло Францію в багатомісячну політичну кризу.

Остаточне голосування щодо цього заходу може зайняти місяці через тривалий та складний законодавчоий процес у Франції. Раніше цього місяця Макрон припустив, що якщо обговорення в парламенті затягнуться, то можна буде ініціювати референдум.

Активісти, які підтримують ці зміни, розкритикували складність і тривалість парламентського процесу. А французькі релігійні лідери цього місяця опублікували спільну заяву, в якій засудили законопроєкт.

Дебати у Франції відбуваються на тлі аналогічних обговорень у Великій Британії.

Медична допомога в самогубстві полягає в тому, що пацієнти добровільно вживають смертельний напій або ліки, призначені лікарем тим, хто відповідає певним критеріям. Евтаназія полягає в тому, що лікарі або інші медичні працівники роблять пацієнтам, які відповідають певним критеріям, смертельну ін'єкцію на їхнє власне прохання.

Асистоване самогубство дозволено у Швейцарії та кількох штатах США. Евтаназія наразі легальна в Нідерландах, Іспанії, Португалії, Канаді, Австралії, Колумбії, Бельгії та Люксембурзі за певних умов.