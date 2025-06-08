Троє людей поранені внаслідок російських ударів по Харківщині

Упродовж 8 червня на Харківщині унаслідок російських ударів поранені троє людей.

Про це повідомила Харківська облпрокуратура.

Близько 15:00 російська армія, попередньо, з РСЗВ «Град» обстріляла м. Купʼянськ. 75-річна жінка отримала поранення. Пошкоджено будинки.

Орієнтовно о 16:00 збройні сили РФ завдали авіаційні удари по с. Золочів Богодухівського району. Пошкоджено адміністративні будівлі, житловий фонд, кіоски. Без постраждалих.

Крім того, 19-річний юнак дістав поранення внаслідок російської атаки близько 16:50 по селищу Старий Салтів Чугуївського району.

О 17:30 ворог вдарив і по с. Подоли на Купʼянщині. Поранено 66-річного чоловіка, його госпіталізували до лікарні. Житловий сектор зазнав пошкоджень.

За процесуального керівництва Купʼянської, Богодухівської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).