Головне за середу, 9 липня: 150 боєзіткнень, бої на Покровському напрямку, Зеленський у Римі

Бойові дії на Донеччині, 150 бойових зіткнень, ворожі обстріли, рішення ЄСПЛ щодо провини Росії. Яким запам’ятається 1232-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 9 липня відбулося 150 бойових зіткнень.

Майже кожне третє боєзіткнення від початку доби відбулось на Покровському напрямку.

Ще 23 - на Новопавлівському напрямку, на Лиманському - 20.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 9 липня – в новині.

На Херсонщині внаслідок атаки російського безпілотника в селі Правдине загинула однорічна дитина.

"9 липня 2025 року в селі Правдине Херсонського району військові армії РФ атакували цивільний об’єкт за допомогою безпілотного літального апарата. Вибуховий пристрій влучив у подвір’я, де перебував хлопчик. Унаслідок вибуху дитина загинула. Також поранення дістала місцева жителька", - ідеться у повідомленні Херсонської обласної прокуратури.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що росіяни атакували з дрона однорічного хлопчика та літню жінку, які перебували на подвірʼї будинку. Бригада "швидкої" надала допомогу 64-річній місцевій жительці, яка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждала відмовилась від госпіталізації.

Третя штурмова бригада вперше у сучасній війні провела успішну операцію, здійснену винятково безпілотними платформами, йдеться у телеграм-каналі бригади.

За допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів (НРК) бійці “Трійки” атакували ворожі позиції на Харківщині: зачистили їх і взяли окупантів у полон.

Це робота підрозділу НРК «NC13» з роти БПС «DEUS EX MACHINA» 2-го штурмового бату.

“Ворожі фортифікації атакували FPV та НРК-камікадзе. До зруйнованого бліндажа вже наближався наступний робот, коли противник, аби уникнути підриву, оголосив про капітуляцію. Окупантів, які вціліли, “пташками” вивели до наших рубежів, і згідно з регламентом взяли в полон”, ‒ додали у Третій штурмовій.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Італії зустрівся з Папою Римським Левом XIV.

Український президент, за інформацією "Суспільного", подякував Папі Леву XIV за гостинність і підтримку. Лідери обговорили повернення викрадених Росією українських дітей.

Також Зеленський відзначив роль Ватикану у сприянні діалогу.

У свою чергу Папа Римський заявив про готовність прийняти представників України й Росії у Ватикані для переговорів.

Докладніше – в новині.

У Римі Володимир Зеленський також зустрівся із президентом Італії Серджо Маттареллою, а також із спеціальним представником президента США щодо України Кітом Келлогом, передає «Європейська правда».

Зустрічі відбувалися у межах візиту глави держави до Італії, де 10–11 червня триватиме Конференція з питань відновлення України, організована урядом Італії.

Європейський суд з прав людини визнав провину Росії у великій міждержавній справі, що об’єднує скарги України та Нідерландів проти Росії стосовно численних порушень прав людини під час війни до і після 24 лютого 2022 року та щодо збиття рейсу MH17.

Як повідомляє "Європейська правда", йдеться про справу, що об’єднала чотири міждержавних скарги проти Росії до ЄСПЛ з боку України та Нідерландів.

Подробиці – в новині.

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