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Дуда на завершення президентства поскаржився на невдячність українців

Вирішив, що "нема сенсу говорити з Україною".

Дуда на завершення президентства поскаржився на невдячність українців
Анджей Дуда
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Анджей Дуда дав заключне інтерв'ю перед завершенням свого десятирічного перебування на чолі держави.

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Як пише Polsat News, на прощання політик вирішив поскаржитися на те, як українці та союзники ставилися до Польщі в контексті допомоги нашій країні. На думку Дуди, були моменти, коли Варшава "могла б показати, що нас не можна обходити чи ігнорувати", і не зробити це було помилкою. 

Йдеться про те, що аеропорт у Жешуві, через який йде військова допомога Україні, "українці та союзники сприймають так, наче це не наше, а їхнє, те саме з автомагістралями".

"Якщо комусь це не подобається, то ми закриваємо їх, і до побачення. Доставляйте в Україну морем, повітрям, скидайте на парашутах, вигадуйте, якщо вважаєте, що ми вам не потрібні", - розгнівався президент. 

Дуда також поскаржився, що Польщу "не запросили до важливих міжнародних органів, які вирішували питання про надання допомоги через нашу територію". Глава держави назвав це "скандалом" і констатував, що в цьому контексті "немає сенсу говорити з Україною, тільки з нашими союзниками".
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