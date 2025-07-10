Дуда на завершення президентства поскаржився на невдячність українців

Президент Польщі Анджей Дуда дав заключне інтерв'ю перед завершенням свого десятирічного перебування на чолі держави.

Як пише Polsat News, на прощання політик вирішив поскаржитися на те, як українці та союзники ставилися до Польщі в контексті допомоги нашій країні. На думку Дуди, були моменти, коли Варшава "могла б показати, що нас не можна обходити чи ігнорувати", і не зробити це було помилкою.

Йдеться про те, що аеропорт у Жешуві, через який йде військова допомога Україні, "українці та союзники сприймають так, наче це не наше, а їхнє, те саме з автомагістралями".

"Якщо комусь це не подобається, то ми закриваємо їх, і до побачення. Доставляйте в Україну морем, повітрям, скидайте на парашутах, вигадуйте, якщо вважаєте, що ми вам не потрібні", - розгнівався президент.

Дуда також поскаржився, що Польщу "не запросили до важливих міжнародних органів, які вирішували питання про надання допомоги через нашу територію". Глава держави назвав це "скандалом" і констатував, що в цьому контексті "немає сенсу говорити з Україною, тільки з нашими союзниками".