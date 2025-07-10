У Полтавській області пошкоджено житловий будинок

Унаслідок нічної атаки ворога є ушкодження в Полтавській області. Захисники збили шість засобів ураження.

У Глобинській громаді пошкоджено скління житлового будинку та господарчу споруду. Ніхто не постраждав, повідомив глава ОВА Володимир Когут.

Він додав, що в іншій громаді є пожежа, причини якої з'ясовують.

"Учора у Великобудищанській громаді виникла лісова пожежа. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків. Причина загоряння встановлюється. Унаслідок пожежі без світла залишилися понад 150 побутових та 5 юридичних споживачів. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання", – розповів він.