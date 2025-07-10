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У Полтавській області пошкоджено житловий будинок

Минулося без потерпілих. 

У Полтавській області пошкоджено житловий будинок
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

Унаслідок нічної атаки ворога є ушкодження в Полтавській області. Захисники збили шість засобів ураження.

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У Глобинській громаді пошкоджено скління житлового будинку та господарчу споруду. Ніхто не постраждав, повідомив глава ОВА Володимир Когут.

Він додав, що в іншій громаді є пожежа, причини якої з'ясовують. 

"Учора у Великобудищанській громаді виникла лісова пожежа. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків. Причина загоряння встановлюється. Унаслідок пожежі без світла залишилися понад 150 побутових та 5 юридичних споживачів. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання", – розповів він. 

  • Під час нічної атаки ворог знову масовано атакував столицю. Загинули щонайменше двоє людей.
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