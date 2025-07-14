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Ворог вдарив дроном по Харкову

Пошкоджено зупинку громадського транспорту. 

Росіяни вдарили по Харкову, повідомили глава ОВА Олег Синєугбов і мер міста Ігор Терехов о 13:57. За попередніми даними, удар припав по Шевченківському району.

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Тип дрона встановлюють. За попередніми даними, минулося без поранених, пошкоджено зупинку транспорту.

"Маємо інформацію про вибух у місті. Попередньо – удар безпілотником «молнія» по Шевченківському району. Перевіряємо дані про пошкоджене авто та трамвайні рейки", – сказав він. 

Згодом він підтвердив удар по Шевченківському району.

  • Попереднього удару росіяни завдали по місту близько 5 ранку. Постраждав Немишлянський район.
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