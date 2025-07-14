Ворог вдарив дроном по Харкову

Росіяни вдарили по Харкову, повідомили глава ОВА Олег Синєугбов і мер міста Ігор Терехов о 13:57. За попередніми даними, удар припав по Шевченківському району.

Тип дрона встановлюють. За попередніми даними, минулося без поранених, пошкоджено зупинку транспорту.

"Маємо інформацію про вибух у місті. Попередньо – удар безпілотником «молнія» по Шевченківському району. Перевіряємо дані про пошкоджене авто та трамвайні рейки", – сказав він.

Згодом він підтвердив удар по Шевченківському району.