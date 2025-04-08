Генштаб: на Покровському напрямку від початку доби відбулось понад пів сотні боєзіткнень

На Курщині відбулось ще 29 боєзіткнень, на Лиманському і Торецькому - по 17.

Станом на 22:00 8 квітня відбулося 135 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження та виснажуючи по всій лінії фронту.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 69 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та 98 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 733 дрони-камікадзе та здійснили майже 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку впродовж дня наші війська відбивали три атаки противника в районах Вовчанська. Одне боєзіткнення досі триває.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмів у районах Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 17 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Катеринівки та Колодязів. Дотепер тривають п’ять боєзіткнень.

Дві штурмові дії ворога в напрямку Григорівки відбили українські захисники на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано п’ять бойових зіткнень поблизу Васюківки, Часового Яру та Курдюмівки, з яких два тривають дотепер.

На Торецькому напрямку росіяни 17 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Озарянівки, Торецька та Леонідівки. Наразі тривають два боєзіткнення.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 51 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Котлярівка, Богданівка та Андріївка. Дотепер тривають сім боєзіткнень. Під авіаударами противника опинилися населені пункти Романівка, Покровськ, Удачне, Зелений Кут та Багатир.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 236 окупантів, 122 з них — безповоротно. Також знищено один БТР, чотири автомобілі, два мотоцикли, три термінали супутникового зв’язку, протитанковий ракетний комплекс, чотири антени БпЛА, три пункти управління БпЛА; також пошкоджено одну артилерійську систему та два ворожих автомобіля.

На Новопавлівському напрямку ворог десять разів атакував поблизу Костянтинополя, Розливу, Дніпроенергії та Бурлацького. Дев’ять атак уже відбито, одне боєзіткнення триває. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Зірка та Толстой.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив три атаки в напрямку Вільного Поля та поблизу Бурлацького.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми в районі Степового та Лобкового.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 24 атаки російських загарбників, ще п’ять боїв тривають. Крім цього, ворог завдав 27 авіаційних ударів із застосуванням 37 керованих бомб, а також здійснив 214 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні слід відзначити відважних воїнів 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади, 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади, 2-й полк Національної гвардії України та 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, які ефективно протистоять натиску противника.