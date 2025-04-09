Міноборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони України евакуаційний бронеавтомобіль «Джура-ЕВАК».

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

«Джура-ЕВАК» виробляється на українському підприємстві, яке має багаторічний досвід виробництва бронетехніки.

Евакуаційний автомобіль має потужний дизельний двигун, колісну формулу 4х4 і надійну механічну коробку передач. Для виконання завдань в умовах бездоріжжя та складного рельєфу місцевості виробник удосконалив ходову частину автомобіля, встановив посилену передню і задню підвіски, позашляхові шини, посилив гальма тощо.

Евакуаційний автомобіль має модульне компонування та вміщає шість осіб включно із водієм та супроводжуючим бойовим медиком.

Корпус цього евакоавтомобіля має балістичний захист від куль стрілецької зброї, осколків, вибухів інженерних боєприпасів тощо.

«Джура-ЕВАК» оснащений важливими системами для транспортування поранених: має відеоспостереження, світломаскування, засоби протидії атакам ворожих БПЛА, вентиляцію, кондиціонування, систему автоматичного завантаження нош тощо.