ЗМІ: євроринки мають відкритися підвищенням, євро тримається стійко щодо долара

Трамп натякнув на можливе пом'якшення автомобільних мит, щоб дати автовиробникам “трохи часу” для повернення виробництва до Америки.

Європейські ринки відкриються вище, а євро збереже свою силу щодо долара США після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп натякнув на можливе пом'якшення автомобільного мита, пишуть Euronews.

Трамп натякнув на можливе пом'якшення автомобільних мит, щоб дати автовиробникам “трохи часу” для повернення виробництва до Америки. Цьому передувало його рішення про звільнення від мит на смартфони та іншу споживчу електроніку, що стало ще одним кроком назад порівняно з масштабними торговими митами, оголошеними раніше цього місяця.

“Я шукаю щось, що допоможе деяким автомобільним компаніям, які переходять на деталі, вироблені в Канаді, Мексиці та інших місцях, і їм потрібно трохи часу, тому що вони мають намір виробляти їх тут”, ‒ сказав він в Овальному кабінеті у понеділок.

Адміністрація Трампа ввела 25% мита на імпорт автомобілів 3 квітня. Раніше Bloomberg повідомляв, що великі автовиробники, включно з Ford Motor, General Motors і материнською компанією Chrysler Stellantis NV, лобіюють звільнення від тарифів деяких недорогих автомобільних компонентів, оскільки вони можуть зіткнутися з додатковими податками, якщо будуть закуплені за межами США.

Тим часом Міністерство торгівлі США повідомило про розслідування щодо напівпровідникової та фармацевтичної торгівлі. Обидві підпадають під розділ 232 Рамкової програми розслідувань у сфері національної безпеки, що свідчить про можливість запровадження додаткових мит у двох секторах та посилює невизначеність навколо тарифного порядку денного Трампа.