ЄС дав вказівку кандидатами на вступ до блоку не здійснювати візити у Росію

Зокрема, вони не мають відвідувати парад до Дня перемоги у Москві 9 травня.

Євросоюз дав чітку вказівку кандидатами на вступ до ЄС не брати участь в урочистостях у Москві, присвяченим Дню перемоги.

Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, повідомляє Суспільне.

"Вчора у нас був насичений вечір з вечерею з західнобалканськими партнерами… Було багато дискусій щодо цінностей, узгодження спільної політики з закордонних справ і безпеки, включаючи санкції. У тому числі – дуже чіткі вказівки країн-членів ЄС для кандидатів не брати участь у параді 9 травня в Москві, не здійснювати таких поїздок, оскільки це не відповідає цінностям ЄС", – розповіла Браже.

Вона наголосила, що "шокуюча" атака РФ на Суми 13 квітня свідчить про те, що "Україна потребує більше систем протиповітряної оборони".

Байба Браже нагадала, що росіяни вбивають цивільних по дорозі до церкви, і вони знали, що робили, отже не можуть сказати, що це була просто помилка.

Очільниця латвійської дипломатії додала, що міністри МЗС країн ЄС планують "дуже практичну дискусію як про гроші, так і про військову підтримку, а також про власну спроможність блоку".

В свою чергу, голова євродипломатії Кая Каллас заявила, що ЄС не рекомендує кандидатам на членство в ЄС їхати в Росію на парад 9 травня.

"Ми дуже чітко заявили, що не хочемо, щоб будь-яка країна-кандидат брала участь у цих заходах 9 травня в Москві", - наголосила Каллас.

За інформацією російських пропагандистів, запрошення Путіна приїхати до Москви прийняли лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас.

Також запрошення начебто прийняв президент Сербії Александар Вучич, яка є кандидаткою в члени ЄС.