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У травні ЄС розгляне 17-й пакет санкцій для Росії, - Каллас

"Єдиний спосіб змусити Росію вести серйозні переговори – це посилити на неї тиск".

У травні ЄС розгляне 17-й пакет санкцій для Росії, - Каллас
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас сподівається, що 17-й пакет санкцій для Росії буде розглянутий міністрами закордонних справ країн-членів ЄС на засіданні у травні.

Про це вона повідомила на пресконференції по завершенню засідання Ради ЄС з питань закордонних справ у Люксембурзі, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Каллас, питання посилення санкцій розглядалося міністрами в контексті тиску на РФ.

"Зараз ми працюємо над 17-м пакетом... Там є також тіньовий флот і різні елементи, щоб зібрати їх разом для Ради закордонних справ у травні", - зазначила Каллас.

Вона також розповіла, що питання України було першим на порядку денному засідання. 

"Зрозуміло, що всі країни-члени хочуть миру. Пам’ятайте, у нас було 27 країн, які підтримали припинення вогню. Крім того, Україна ще місяць тому погодилася на безумовне припинення вогню. І все ж ми бачимо, що тільки Росія хоче війни, тому що ми бачимо найбільш смертоносну атаку вчора, авіаудар по Сумах на вихідних. І видно, що вони (росіяни) гальмують (процес) і зовсім не хочуть миру", - наголосила Каллас.

Вона додала, що єдиний спосіб змусити Росію вести серйозні переговори – це посилити на неї тиск. Каллас зазначила, що міністри також обговорили військову допомогу Україні. 

"Зрозуміло, що ми є найбільшим постачальником військової допомоги. Ми також є найбільшим постачальником або покупцем оборонної промисловості України та найбільшим прихильником оборонної промисловості. І ми маємо місію з підготовки українських військових", - нагадала вона.

Стосовно ініціативи ЄС надати України 2 млн боєприпасів, Каллас повідомила, що вже досягнуто двох третин цієї цілі. "Ми ще не маємо 100%, але нам точно потрібно рухатися вперед. Отже, переважна більшість держав-членів погоджується, що нам потрібно зробити більше", - констатувала вона.

Відповідаючи на запитання, коли саме ці боєприпаси можуть бути доставлені України, Каллас сказала: "Як можна скоріше – це коротка відповідь, тому що їм це потрібно зараз. Їм потрібні боєприпаси, засоби протиповітряної оборони".

Вона також підтвердила рекомендації країнам-кандидатам у члени ЄС не відвідувати Росію на 9 травня. 

"Ми дуже чітко зазначили, що ми не хочемо, щоб будь-яка країна-кандидат взяла участь у заходах 9 травня у Москві", - сказала вона.

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