Бангладеш видав ордер на арешт британської депутатки, родички відстороненої прем’єрки Хасіни

Депутатка від Лейбористської партії Туліп Сіддік обвинувачується в незаконному отриманні ділянки землі в державному селищному проєкті неподалік Дакки, столиці Бангладеш.

Британська парламентарка, пов'язана із відстороненою прем'єр-міністеркою Бангладеш Шейх Хасіною, заперечує будь-які правопорушення після того, як суддя в Даці видав ордер на його арешт за звинуваченням у корупції, пише DW.

Депутатка від Лейбористської партії Туліп Сіддік обвинувачується в незаконному отриманні ділянки землі в державному селищному проєкті неподалік Дакки, столиці Бангладеш.

Британська телекомпанія BBC процитувала адвокатів депутата, які заявили, що звинувачення проти Сіддік були “політично мотивованими”, що перегукується з аналогічними коментарями, зробленими Бангладешською народною лігою Хасіни.

Хасіну, тітку Сіддік, відсторонили від влади минулого року на тлі масових протестів після 15 років біля керма. Зараз Хасіна живе у вигнанні в Індії.

Численні обвинувачення в корупції

Антикорупційна комісія Бангладеш (ACC) розслідує численні звинувачення в корупції проти Сіддік та її родини.Згідно з повідомленнями ЗМІ, ордер на арешт, виданий у неділю, стосувався звинувачень у тому, що Сіддік незаконно отримала земельну ділянку площею 667 квадратних метрів поблизу Дакки.

Сіддік була названа в ордері на арешт разом із понад 50 іншими особами, включно з її матір’ю та братом, повідомляє газета Prothom Alo.

У грудні її ім’я також фігурувало в іншому розслідуванні проти Хасіни, де йшлося, що сім’я Сіддік була серед посередників угоди з Росією в 2013 році щодо будівництва атомної електростанції в Бангладеш, під час якого, як вважають, розкрали великі суми грошей.

Сіддік пішла у відставку з посади економічного секретаря казначейства Великої Британії в січні після розслідування зв'язків з режимом його тітки радниці британського прем'єр-міністра з питань етики Лорі Магнус. Хоча Магнус дійшов висновку, що Сіддік не порушувала Міністерський кодекс, він рекомендував британському прем’єр-міністру Кейру Стармеру переглянути її обов’язки на посаді, які передбачали боротьбу з корупцією.